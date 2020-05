Acer XV272XU: dobře vybavené LCD s 240Hz QHD panelem

Acer XV272XU se už objevil u čínského prodejce Taobao, a to za 5500 CNY, takže my můžeme očekávat cenu nad 700 eur, i když to samozřejmě bude záležet i na dalších faktorech a ne pouze na přepočtu. Model Acer XV272XU můžeme také označit za nástupce XV272UP z roku 2018.

Tento monitor přitom ani nepůsobí vyloženě jako herní model, neboť má nevýrazné a štíhlé tělo, ovšem jeho výbava mluví jasně. Máme tu panel AHVA od AU Optronics, který nabídne rozlišení 2560 x 1440, takže abychom dokázali i v případě moderních a náročných her využít až 240Hz obnovovací frekvenci, bude to chtít velice výkonnou sestavu.

Nezáleží přitom, zda ta bude založena na grafické kartě GeForce, nebo Radeon, neboť monitor podporuje jak NVIDIA G-Sync, tak AMD FreeSync, přičemž v základu je to pochopitelně technologie Adaptive-Sync.

Dále tu máme 1ms odezvu (Grey-to-Grey), pozorovací úhly 178° v obou směrech a osmibitové barvy s 99% pokrytím prostoru Adobe RGB. Nativní kontrast činí 1000:1 a maximální jas pak 400 cd/m2, díky čemuž nechybí certifikace VESA HDR400.





Subtilní stojan nám umožní nastavit výšku v rozsahu 120 mm, natočit i naklopit panel a dokonce je tu i funkce pivot v rozsahu -90 až +90 stupňů. Stojan ale můžeme vyměnit za VESA držák 100 x 100 a do výbavy dále počítáme dva 2W reproduktory, čtyřportový hub s USB 3.0, jeden USB typ C, dva HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.2 a 3,5mm audio rozhraní.

Acer XV272XU by se měl dostat na evropské trh nejpozději ve čtvrtém letošním kvartálu.

