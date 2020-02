Activision Blizzard prchá z nabídky GeForce NOW, NVIDIA tápe

Dá se říci, že i tento případ ukazuje, co vše se může zvrtnout v případě, kdy se někdo zcela spolehne na streamovací službu a zbaví se své konzole či herního PC. Jednoho dne může hra či celý soubor her od některého z vydavatelů prostě zmizet z nabídky a zákazník má možnost leda smutně koukat, nebo si jít postěžovat a zanadávat. To by se přitom rozhodně nemělo stát třeba v případě Google Stadia (i když, co my víme?), kde si hry kupujeme přímo pro tuto službu. Ale v GeForce NOW je částečně propojena se Steamem a dalšími obchody (nenabízí ovšem všechny na nich dostupné hry), čili samotné hry pak zákazníkovi v knihovnách jednotlivých platforem zůstanou, ale přes stream od NVIDIE či někoho jiného si je už nezahrají, právě jako v tomto případě, kdy se společnost Activision Blizzard rozhodla spěšně vycouvat.

Danou skutečnost ohlásila sama NVIDIA na fórech GeForce NOW , jenomže už vůbec neuvedla, jaký k tomu měla firma Activision Blizzard důvod. Právě ta přitom s NVIDIÍ spolupracovala na vývoji GeForce NOW už v rámci betaverze, takže takové náhlé rozhodnutí je podivné a dle HotHardware zaskočilo i samotnou NVIDII.

Je také pochopitelné, že řada zákazníků už přinejmenším zvažuje zrušení svého předplatného, zvláště pokud byli nalákáni především na nabídku her od Activision Blizzard. Ovšem celkově to podkopává důvěru v tuto a jí podobné služby, neboť každou chvíli může přijít další podobné oznámení a zákazník se s tím může leda smířit.

I prostřednictvím GeForce NOW přitom mohou herní společnosti, Activision Blizzard nevyjímaje, díky využití svého systémů přihlašovacích účtů dále využívat mikrotransakce, prodávat DLC a zkrátka na hrách vydělávat stejně, jako když je hráči budou hrát na svém vlastním výkonném hardwaru. Čili v tom by zakopaný pes být neměl.

Prozatím se tak můžeme jen dohadovat o tom, jaká je příčina rozhodnutí firmy Activision Blizzard. Někteří za tím vidí intervenci Googlu, který prosazuje svou platformu Stadia, ale to jsou nyní jen nepodložené názory. Activision Blizzard také mohou mít zcela vlastní pohnutky, ale raději si počkáme na oficiální informace, které zákazníci jistě budou chtít znát.

