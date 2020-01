Activision Blizzard přechází se streamováním esportů na YouTube

Herní streamování postupně nabírá na popularitě a Google si chce také urvat svůj kus koláče. Zatímco dosud se herní streamovací platformě YouTube Gaming až tak moc nedařilo (zhruba 28 % trhu v počtu streamovaných hodin), vypadá to, že by se to v budoucnu mohlo přeci jen změnit. V poslední době přetáhl z konkurenčního Twitche, který má zhruba 61 % streamovacího času, takové streamery, jako jsou např. Rachell "Valkyrae" Hofstetter, Elliott "Muselk" Watkins, Lannan "LazarBeam" Eacott nebo Jack "CouRage" Dunlop. Ale to zdaleka není jediné vítězství. Tím je dohoda s Activision Blizzard, který zde bude vysílat tři velké herní ligy a několik dalších.



Na YouTube Gaming se tak nově budeme setkávat se soutěžemi Overwatch League, Call of Duty League a Hearthstone Esports, tím by ale výčet ještě neměl být konečný. Finanční detaily nejsou známy stejně jako délka partnerství, tisková zpráva ale hovoří o několika letech. Activision Blizzard podle svých slov hledal platformu s krátkými latencemi i nízkou ztrátou paketů a přešel na Google Cloud, který přináší také pokročilé datové analýzy a systémy umělé inteligence.



Call of Duty League už začala 24. ledna, Overwatch League pak začne 8. února. Je tak pravděpodobné, že se dosavadní číslo 200 milionů hráčů denně a 50 miliard hodin herního streamování za rok na YouTube ještě znatelně zvýší.



Ceny souvisejících / podobných produktů: