Adata se chystá nabídnout i DDR5 s 12600 MT/s

Adata tu tak mluví i k hráčům či obecně k uživatelům PC, kteří si také budou kupovat pamětí řady XPG. Ty přitom v případě DDR5 ještě nejsou aktuální, to budou až někdy ke konci tohoto roku, kdy na trh přijdou procesory Alder Lake od Intelu. Není přitom zatím zřejmé, kolik jich bude a v jakém výběru, ale můžeme počítat s tím, že v obou aspektech to bude spíše omezená nabídka.

Od Adata přitom dostaneme možnost si pořídit paměti s dvojnásobnou kapacitou oproti DDR4, což znamená až 64 GB na modul. Samozřejmostí je tu ECC, které paměti DDR5 už interně podporují a využívají, pozoruhodné je tu vcelku široké nastavení pracovního napětí mezi 1,1 a 1,6 V, nicméně paměti běžně potřebují vyšší napětí, aby mohly fungovat na vyšších taktech a/nebo při vyšším časování.

Lze tak počítat s tím, že na 1,1 V budou pracovat základní verze s propustností 4800 MT/s (million transfers per second), zatímco vyšší napětí už budou bezesporu potřebovat právě i ohlášené verze s 12600 MT/s, které však rozhodně nemusí na trh přijít hned. Právě společnost Adata by měla letos vypustit na trh DDR5 se 7400 MT/s, přičemž ještě na jaře se mluvilo jako o senzaci o pamětech s 10000 MT/s a nyní už máme výhled na 12600 MT/s.

Nelze tak očekávat, že takto rychlé paměti se dostanou na trh hned, ale vypadá to, že jejich evoluce by v tomto ohledu mohla být rychlejší než v případě DDR4. Jenomže moduly DDR4, které zaručeně pracují na vysokých taktech, jsou také velice drahé a my budeme sledovat spíše to, jaká verze DDR5 se stane novým rozumným standardem, za nějž lze označit dnešní DDR4 s efektivním taktem 3200 MHz, kde také DDR4 měly dle JEDEC původně skončit.



Dle toho by se dalo tvrdit, že ono optimum se bude v případě DDR5 pohybovat kolem 8400 MT/s a dle společnosti SK Hynix (via THW ) by právě takovéto paměti měly být až někde na hraně těch, které přijdou v první vlně a možná až za ní. Paměti Adata s 12600 MT/s tak můžeme brát spíše jako příslib do budoucna.

Zdroj: Adata via Videocardz

