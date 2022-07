ADATA vytvořila virtuální svět MERAVERSE pro prezentaci svých produktů

V tiskové zprávě se uvádí, že "svět MERAVERSE byl vytvořen za účelem komunikace mimo hranice vzdálenosti a času". Máme tu tak snahu svést se na módní vlně s názvem METAVERSE od společnosti Meta (Facebook), resp. Omniverse od společnosti Nvidia. Je ale otázkou, zda to dává ve stávající podobě smysl.

Po stránce obsahu jsou zde 3 virtuální místnosti (XPG Room, ADATA Room, MERA Room), mezi nimiž lze volně procházet jako v FPS hře (na klávesnici pomocí šipek nebo WASD + rozhlížení se myší). Nebo se lze mezi nimi teleportovat pomocí nabídky Fast Travel v pravém dolním rohu.

V každé místnosti je vystaveno několik produktů, jež odpovídají tematickému zaměření. Po kliknutí na ikonku ve tvaru kosočtverce u některého z nich se zobrazí jeho prezentace. Ta obsahuje výčet specifikací s náhledovými fotkami (někdy si lze zobrazit i větší verzi, někdy je přítomen i 3D model, kterým lze rotovat). U některých produktů je také položka "Video", jejíž odklepnutí zobrazí YouTube video přehrávač pro přehrání videa, nebo "Learn More" fungující jako odkaz na standardní webovou stránku s více informacemi. Pak už následuje "Where To Buy" směřující na stránku s mapou světa pro výběr regionu, avšak ČR chybí.

V aktuální podobě nevidím důvod, proč hledat informace o produktech této značky v rámci tohoto virtuálního světa. Na druhou stranu, nějak se s tímto konceptem začít musí, pokud se má posouvat kupředu. Takže jsem zvědavý, zda a případně jak se bude MERAVERSE dále rozvíjet a jak budou následovat další výrobci. Pokud Vás svět MERAVERSE zaujal, můžete v něm teď dokonce sbírat energetické koule, jež mají návaznost na losování s možností něco vyhrát

Co si o tom myslíte? Je to první vlaštovka něčeho nového, nebo jen snaha o inovaci za každou cenu?



Zdroj: TZ ADATA