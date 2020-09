ADATA XPG GAMMIX S70: až 7400 MB/s

ADATA XPG GAMMIX S70 totiž nabízí přenosové rychlosti až 7400 MB/s, takže toto SSD už se blíží onomu maximu v podobě 8 GB/s, které je rozhraní PCIe 4.0 na čtyřech linkách schopno zajistit. Reálně to bude spíše méně a není vyloučeno, že se propustnost SSD pro toto rozhraní zastaví právě na oněch 7400 či 7500 MB/s.

GAMMIX S70 přichází už s vlastním pasivním chladičem, který zřejmě bude potřebovat. Přenosové rychlosti jsou dle následujícího testu velice slušné a dosahují (dle specifikací) 7400 a 6400 MB/s při sekvenčním čtení a zápisu. CrystalDiskMark je však veskrze syntetický test, takže v praxi lze očekávat menší výkon a samozřejmě je třeba počítat s tím, že níže uvedené hodnoty se týkají SLC cache.

Hlavní část paměti je založena nejspíše na pamětech s buňkami TLC, nicméně o tom specifikace už nemluví . A bohužel se o výkonu nedozvíme žádné další podrobnosti. Máme tu ale údaj o Dynamic SLC Caching, čili kapacita SLC cache se bude měnit dle volné kapacity celého SSD, jak je ostatně už běžné.

Dále ADATA mluví o korekci chyb LDPC, ochraně dat End-to-End a možnosti využít 256bitového šifrování AES, ale zda je hardwarové, to už se neuvádí. Stejně tak se dozvíme pouze o "vyšším ratingu TBW" (Total Bytes Written), ale s jakou hodnotou, to už se výrobce neobtěžoval sdělit. Sdělil nám alespoň to, že S70 přijde v kapacitách 1 TB a 2 TB s pětiletou omezenou zárukou. Toto omezení bude jako obvykle spočívat právě v dosažení maximální hodnoty TBW, po němž o záruku automaticky přicházíme.

