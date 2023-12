AI pomáhá chránit OLED panely proti vypalování: monitor Gigabyte Aorus CO49HQ

Společnost Gigabyte přichází s novým herním monitorem Aorus CO49DQ. Ten je vybaven 49" ultra-širokoúhlým panelem typu QD-OLED s rozlišením 5120×1440 pixelů. Poměr stran je 32:9, což odpovídá dvěma 27" WQHD monitorům vedle sebe. Poněvadž panely OLED jsou stále ještě citlivé na vypalování, pokud zobrazují dlouhou dobu stejný obraz, Gigabyte přidal funkce pro potlačování možnosti vzniku těchto artefaktů. V tomto případě ale využil algoritmů umělé inteligence, které by [teoreticky] měly přinést lepší výsledky. Zda tomu tak bude i ve skutečnosti, nebo se jen Gigabyte chce svézt na módní marketingové vlně AI, to ukáže až čas. Každopádně monitor vypadá docela zajímavě.



Jeho max. jas je sice jen 250 nitů, nicméně v HDR je to více a může se chlubit certifikací DisplayHDR True Bleck 400. Panel je zakřivený (1800R), podporuje 10bitové barvy (1,07 mld. odstínů), je od výroby zkalibrovaný a pokrývá 99 % prostoru DCI-P3. Slibuje max. obnovovací frekvenci 144 Hz a velmi krátkou odezvu GTG 0,03 ms. Hráče mohou potěšit funkce jako OSD Sidekick, Black Equalizer, Crosshair, Timer, Counter, nechybí ani funkce jako PIP, PBP a KVM Switch.

Máme tu dva porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, jeden USB-C s DP-Alt a 18W PD, další dva porty USB 3.0 downstream a jeden upstream, nechybí ani jack pro sluchátka a dva 5W reproduktory. Monitor je i polohovatelný, a to od -5° do +20° v náklonu, o +/-20° do stran a lze umístit i na zeď nebo rameno (VESA 100×100mm). Cena novinky je zatím neznámá.