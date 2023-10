AI předvídá "nepředvídatelné": 70% úspěšnost v predikci zemětřesení

Předpovědět zemětřesení, to je doslova svatý grál, který se už tisíciletí vzpírá jakýmkoli snahám o vyřešení (hezky o těchto neúspěších pojednává kniha "Signál a šum" od statistika Natea Silvera). Na University of Texas v Austinu vytvořili další algoritmus, který zatím vypadá slibně, nicméně až další testy ukážou, zda tu máme opět planou naději nebo skutečný posun, který by mohl udělat revoluci v predikci tohoto projevu náhlého pohybu zemské kůry. Systém strojového učení byl natrénován na databázi seizmických dat za předchozích 5 let a pro ověření byl otestován v Číně po dobu sedmi měsíců. Zde se novému systému povedlo správně předpovědět 14 zemětřesení v oblasti do 200 mil (320 km) od předpověděného epicentra (to mi ale přijde jako stále docela dost velký rádius pro praktickou použitelnost), přičemž pouze jedno skutečné zemětřesení se mu nepovedlo vůbec předpovědět. Obvykle měl dost dobrý odhad i v síle zemětřesení.

Na druhou stranu měl systém nemálo falešných pozitiv a předpověděl osm zemětřesení, která se nakonec nestala. Výsledná cca 70% úspěšnost je ale s ohledem na dosavadní mizerné výsledky v oblasti predikce zemětřesení dosti slušná. Hlavním cílem podobných projektů je, aby se lidé v oblasti mohli na pravděpodobné zemětřesení lépe připravit a minimalizovat zejména ztráty na lidských životech.

Velkou otázkou ale stále zůstává to, zda bude systém dostatečně dobře pracovat i v jiných seizmicky aktivnějších oblastech, jako je Japonsko, Itálie, Řecko nebo Turecko. Zkoušet se bude také v Texasu, kde je vysoké množství menších a středních zemětřesení (jen za poslední měsíc zde bylo 14 zemětřesení s magnitudou 3 a více na momentové škále). V Texasu je na 300 seizmických stanic TexNet s více než 6letou historií záznamů, takže bude na čem trénovat a testovat.