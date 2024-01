AI přináší peníze: OpenAI má mít díky velkému zájmu o ChatGPT příjmy 1,6 mld. USD

Na umělou inteligenci čekáme už roky. Desetiletí to byly spíše nepříliš úspěšné pokusy plné kontroverzních výsledků. Když však byl koncem listopadu 2022 veřejnosti uvolněn systém ChatGPT, bylo to jiné. I přes nějaké ty přešlapy se velké průšvihy nekonaly a dokonce nenastalo ani to, že by mánie po svém vypuknutí ustala. Někteří předpokládali, že ji postihne vystřízlivění po velkém počátečním "hypu" (jako např. kryptoměny), nicméně prozatím do vlaku naskakují další a další společnosti, přičemž tyto technologie začínají v běžném životě prakticky využívat lidé z nejrůznějších (i netechnických) oblastí. A společnosti OpenAI, která za projektem stojí, to už začíná i přinášet docela dost peněz.

Zdaleka to není v řádech původních investic (jen Microsoft měl do firmy investovat 13 mld. USD), nicméně zatímco v roce 2022 firma měla příjmy jen 28 mil. USD a obří ztrátu 540 mil. USD, pro letošek předpokládala příjmy zhruba ve výši 200 mil. USD. Nyní se však hovoří o tom, že firma za rok 2023 dosáhne příjmů ve výši dokonce 1,6 mld. USD, což je téměř řádově tolik, než kolik se čekalo. Příjmy z předplatného údajně překonávají všechna očekávání.