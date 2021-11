Aktualizace na Apple macOS Monterey "odstřeluje" některé starší Macy

Aktualizace operačních systémů i jiných aplikací jsou vždy více či méně sázkou do loterie. Docela pochopitelné je to u počítačů s operačním systémem Microsoft Windows, kde je tolik kombinací SW a HW, že otestovat všechny možnosti ani nejde. O něco jednodušší by to měl mít Apple, ale ani tam nejde vždy vše růžově. Aktualizace na macOS Monterey totiž dokázala odstavit několik starších MacBooků různých generací. Z těch se tak v několika případech stalo drahé těžítko neschopné dalšího provozu. Naštěstí problém není neřešitelný a dá se za určitých podmínek vyřešit i v domácích podmínkách.



Problém souvisí s tím, že se proces aktualizace správně nedokončí. V případě výpadku proudu by to u MacBooků neměl být výraznější problém (mohou běžet na baterku), ale Mac mini nebo iMac už potíže mít mohou. Nesprávné ukončení ale může pramenit i z jiných důvodů a vše tkví v možné vadné aktualizaci firmwaru bezpečnostního čipu Apple T2, která nemusí vždy doběhnout bez chyby.

K oživení počítače, který kvůli vadné aktualizaci nejeví známky života, bude potřeba druhý Mac minimálně se systémem macOS 10.15.6 a poslední verzí Apple Configurator 2. Oba počítače je potřeba propojit přes jejich porty USB-C, spustit aplikaci na funkčním počítači a restartovat ten vadný podle speciálního postupu (kombinace kláves se může lišit podle modelu). To by mělo pomoci. Celý postup najdete na stránkách Applu . Nemáte-li po ruce druhý Mac, bude potřebná návštěva servisu nebo někdo, kdo takový počítač může na chvíli zapůjčit.

