Aktualizace Windows 10 způsobuje chybu antiviru Defender: přeskakuje soubory

S aktualizacemi operačního systému Windows 10 jsou neustále problémy a Microsoft bude muset asi řešit další potíž. Jeden z updatů vydaných v rámci March 2020 Patch Tuesday totiž způsobuje (nejspíš) nesprávnou funkčnost antiviru Windows Defender. Ukázalo se, že při rychlém i plném skenu disku antivir dle zprávy v Centru akcí nekontroluje všechny soubory, které by měl, a tvrdí, že je přeskočil kvůli nastaveným výjimkám.



Faktem nicméně je, že uživatelé tyto výjimky zpravidla nikde nenastavili a ani nejsou nastaveny. Výjimky je sice možné u tohoto antiviru nastavit, ale systém k nim z nějakého neznámého důvodu přidává další soubory, u kterých by to neměl dělat. Poněvadž hláška o přeskakování neobsahuje další údaje (jen odkáže na nastavení "vyloučení", které je prázdné), není úplně jasné, zda byly soubory skutečně přeskočeny a antivir kvůli aktualizaci nefunguje tak, jak by měl, nebo jde jen o špatnou hlášku, která neodpovídá skutečnosti. Sám jsem to zkoušel, a přestože nemám nastavena žádná pravidla "vyloučení", hláška mi také vyskočila.



