Alan Wake II: nový trailer, path tracing a DLSS 3.5

V roce 2012 vyšel i menší spinoff Alan Wake's American Nightmare , který se zaměřoval více na akční gameplay ve snaze oslovit mnohem více hráčů, ale to se nepodařilo. Vydání prvního dílu pro PC mělo už výrazně větší prodejní úspěch, ale zklamání v Microsoftu z těch prvních dvou let na Xboxu 360 způsobilo, že následovaly dlouhé roky, kdy se kolem značky Alan Wake nic nového nedělo. Až 1. července 2019 se objevila zpráva, že Remedy získalo od Microsoftu vydavatelská práva na tuto značku. V říjnu 2021 jsme se pak dočkali remasteru prvního dílu a na akci The Game Awards 2021 došlo pomocí traileru k oznámení druhého dílu s předpokládaným vydáním v letošním roce, což je stále na programu a potvrzuje to i nově zveřejněný trailer:

Bez prvotního oslabení světlem máte smůlu a můžete do nepřítele vystřílet třeba celý zásobník, aniž by to mělo nějaký efekt. Zřejmě Vás napadne, že taková hra je výborný adept na využívání ray tracingu. A taky že ano, Alan Wake 2 bude dokonce podporovat jeho více komplexní metodu

K tomu také Nvidia zveřejnila video, které je zaměřené primárně na prezentaci DLSS 3.5:

Zatímco první díl byl primárně akční hrou s hororovými prvky, druhý díl by měl být vyloženě. Pro úplnost je třeba dodat, že od vydání prvního dílu jsme se od Remedy dočkali dvojice her Quantum Break v roce 2016 a Control v roce 2020, přičemž do Control přibylo obsahové DLC "AWE", které propojilo její herní svět s tím v Alan Wake, takže bude zajímavé sledovat, jak na to naváže Alan Wake 2. Za sebe už jen doplním, že Max Payne, Alan Wake, Quantum Brake i Control patří z hlediska atmosféry mezi to nejlepší, co jsem kdy hrál, takže jakákoli další produkce Remedy má mou pozornost.