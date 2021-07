Alder Lake a Raptor Lake by mohly sdílet stejnou generaci čipových sad

Intel obvykle chystá pro každou desktopovou procesorovou generaci nové čipové sady, ať už jde, či nejde v podstatě o to samé. Nicméně máme tu také zbrusu nové vedení firmy s navrátivším se Patrickem Gelsingerem, který chce navázat na ideály někdejšího CEO Intelu Andyho Grovea. To jen abychom se nedivili, pokud Intel nadále nepojede ve zcela původních kolejích.





My už dobře víme, že 12. generace Core ponese označení Alder Lake a 13. generace se bude jmenovat Raptor Lake, přičemž efektivně se bude jednat o refresh chystaný na příští rok. Je tak zřejmé, že Raptor Lake vůbec nemusí vyžadovat nové čipové sady ani z hlediska nabídky nových funkcí, kterými by je Intel mohl obhájit. To ale samozřejmě neznamená, že výrobci desek nepřipraví nové verze základních desek i tak, neboť důvod se najde vždy, třeba ještě barevnější LED nebo ještě odolnější pancéřování slotů PCIe.

Od Intelu by ale celkově bylo hezké, kdyby čipsety jako Z690 a podobné podporovaly i Raptor Lake, což by mohl tentokrát podtrhnout i tím, že jejich životnost prodlouží na dvě generace procesorů. Jak to víme?

Jisté to pochopitelně není, ale z dokumentu od SATA-IO vyplývá, že nové PCH-S jsou chystány jako Alder-Raptor Lake, přičemž zde se píše konkrétně o SATA kontroleru. A když už se takto dopředu mluví rovnou o kompatibilitě s Raptor Lake, pak by pro ně vyhrazené čipové sady vůbec nemusely dorazit.

Intel také už dříve dle VideoCardz naznačil, že Alder Lake a Raptor Lake mohou sdílet stejné PCH (Platform Controller Hub), čili čipsety, když je ve svých nyní již z webu stažených materiálů zmiňoval pohromadě ve stejných dokumentech.

Nám nakonec může být jedno, jestli pro Raptor Lake dorazí nové čipové sady, pokud se potvrdí alespoň to, že řada 600 bude pro ně také určena a to už vypadá velice pravděpodobně. Ostatně obě generace budou určeny pro stejnou patici a podporovat budou PCIe 5.0 a DDR5.

Jenomže pak se také očekává, že Alder Lake budou podporovat ještě i DDR4, zatímco Raptor Lake už možná pouze DDR5, což se samozřejmě v podstatě nijak netýká čipových sad, ale pro stavbu počítače a kompatibilitu jde o zásadní věc. Intel má všeobecně rád jasné podmínky, co se týče kompatibility a nelze si moc dobře představit to, že by měly být na trhu desky pro DDR4 a Alder Lake se stejnými čipsety, jaké by měly mít i pozdější desky pro DDR5 a Raptor Lake (potažmo i Alder Lake). Čili jako obvykle uvidíme a zatím budeme předpokládat, že pro Raptor Lake přijdou desky s čipsety 700.



