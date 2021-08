Alder Lake budou nejspíše náročnější na spotřebu než Comet/Rocket Lake

Intel se chystá vypustit na trh procesory Alder Lake ještě letos, i když dle nejnovějších informací nepřijdou všechny naráz a nejdříve budou přichystány spíše výkonné verze pro nadšence, a to na deskách s pouze Z690. Nedávno se přitom objevila fotografie kusu nové základní desky s údajně tímto čipsetem, která

Ukazuje se tu neklamně obdélníková patice, což má odpovídat právě LGA 1700, ale především pak 20fázové napájení, což o lecčem vypovídá. Samozřejmě že nepůjde o standard, který bude skutečně zapotřebí pro nakrmení nových Alder Lake-S, ale podporuje to naše očekávání, že jejich reálná spotřeba oproti 10. a 11. generaci Core vzroste.

Tabulka zřejmě pochází z dokumentace Intelu a ukazuje doporučené proudové hodnoty pro procesory s různým TDP ratingem. Vypadá to, že Intel bude v případě Alder Lake-S v konfiguraci turba ještě agresivnější, neboť nároky se v případě stabilního dlouhodobého napájení nenavýšily a v případě 35W TDP dokonce klesly, ale pro nárazově zvýšenou spotřebu šly nahoru až o 30 procent, což je případ obvykle nejhojněji zastoupené skupiny 65W procesorů.

Jde tu konkrétně o požadavky na zdroj a jeho hlavní +12V napětí. Prostým výpočtem dojdeme k tomu, že 125W procesory, čili odemknuté modely K, mají limit na 468 W a jen o pár wattů méně platí i pro 65W procesory. To samozřejmě neznamená, že půjde o jejich reálnou spotřebu v turbu, ostatně ani Core i9-11900K si v turbu ani zdaleka nevezme přes 400 W. Ale dle zvýšených nároků na proudovou zátěž lze předpokládat, že spotřeba se obecně zvýší.

Problémy by mohli mít majitelé zdrojů založených na více slabších +12V větvích, které mívají kolem 20 A a nadproudová ochrana se aktivuje při odběru kolem 30 A. Pokud by byl procesor napájen jen jednou takovou větví, pak ta už by nemusela stačit. Ostatně Core i9-11900K si ve vrcholové zátěži bere i kolem 330 W , což už se 30 A velice blíží a nejvýkonnější Alder Lake-S mohou být ještě náročnější.