Alder Lake odhaleny, nabídnou v průměru o 19 % vyšší IPC než 11. gen. Core

Hlavní zpráva je, že máme očekávat v průměru o 19 procent vyšší výkon na takt (IPC), přičemž Intel v následujícím grafu s nepopsanými sloupky srovnání Alder Lake konkrétně s jádry Cypress Cove v procesorech Rocket Lake na stabilním taktu 3,3 GHz. AMD by se tak mohlo obávat o svou vedoucí pozici, ovšem je zřejmé, že tento nárůst výkonu se bude týkat pouze 8 větších a výkonnějších jader a ne zbylých 8 menších jader, pokud jde o ty nejlepší verze Alder Lake. AMD si navíc zřejmě jako odpověď chystá vylepšené modely Ryzenů se Zen 3 a V-Cache.

Další obrázek ukazuje to, co dále víme, čili Alder Lake budou určeny pro celou škálu produktů s TDP od 9 W do 125 W a budou založeny na procesu Intel 7, čili přejmenovaném 10nm Enhanced SuperFin. Hybridní architektura se týká právě mixu velkých a malých jader, jež bude v práci řídit hardwarový scheduler, který se tak nejspíše ukrývá pod technologií Intel Thread Director, která se bude řídit i dle teplot a napájení. A pak tu jsou očekávaná rozhraní PCIe 5.0, paměti DDR5, Thunderbolt 4 a Wi-Fi 6E.

Intel také už oficiálně označuje výkonnější jádra písmenem P a slabší jako E a následující obrázek naznačuje, že z hlediska velikosti zaberou prostor jednoho P jádra cca čtyři E jádra. Desktopové modely tak nabídnou maximální konfiguraci 8+8, mobilní pak 6+8 a ultramobilní 2+8.

Dále se dozvíme, že Thunderbolt bude vyhrazen pouze mobilním/ultramobilním verzím, které také dostanou grafiku s až 96 EU, zatímco desktopy jen do 32 EU a ty také nebudou mít ve výbavě jisté IPU. V případě serverových CPU půjde o vestavěný ASIC s jádry ARM Neoverse N1 pro převzetí síťových úloh, nicméně zde je to jistý image processing unit, který má být využit pro obsluhu kamer, respektive zpracování jejich obrazu. Je tak pochopitelné, že na desktopových procesorech jej nenajdeme.





Nejlepší verze Alder Lake nám krom 16 fyzických a 24 logických jader poskytnou také až 30 MB LL cache, čili L3 cache a dále pak 16 linek rozhraní PCIe 5.0, k nimž přibydou také čtyři PCIe 4.0 pro moderní SSD a samotná čipová sada (nejspíše Z690) bude mít ještě 12x PCIe 4.0 plus 16x PCIe 3.0. Pro I/O celkově je připraveno až 64GB/s rozhraní, přičemž paměti mohou na Alder Lake dosáhnout propustnosti slušných 204 GB/s. O spojení s čipsetem se už dříve říkalo, že půjde o DMI 4.0 s osmi 16GT/s linkami, čili cca 16 GB/s.





