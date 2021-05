Alder Lake-S máme očekávat v listopadu

Alder Lake-S mohou skutečně dorazit už v listopadu, ostatně dříve uniklá roadmap Intelu je v případě verze pro pracovní stanice řadila už na konec třetího kvartálu. Ovšem to ještě byly Rocket Lake-S plánovány na samotný začátek tohoto roku, takže není divu, že se termíny posunuly.

I v listopadu bude ostatně na další generaci desktopových procesorů Intel nebývale brzy a bude to znamenat, že se Rocket Lake-S na trhu ohřejí jen 8 měsíců, než dorazí nové 10nm procesory. Otázka je, jak to Intel plánuje udělat a zda použije Alder Lake-S z hlediska cen jako doplněk pro nabídku Rocket Lake-S, a to třeba i včetně snížení cen aktuálních procesorů, anebo zda nové procesory vrhne na trh v celé cenové škále. Rocket Lake-S ale jistě nebudou nástupem Alder Lake-S ihned staženy z nabídky Intelu.

Na Alder Lake-S se můžeme skutečně těšit jako na konečně novou a zajímavou procesorovou generaci Intelu, která bude jednak tvořena novým procesem, respektive novým z hlediska desktopových produktů, podporovat bude zbrusu nové paměti DDR5 a LPDDR5, rovněž i sběrnici PCIe 5.0 a hlavně využije Intel Hybrid Technology kombinující malá slabší a velká silnější jádra (8+8), jejichž využití bude řídit hardwarový scheduler.

Následovat mají generace Raptor Lake-S, Meteor Lake-S a Lunar Lake-S. První jmenovaná bude představovat spíše refresh pro Alder Lake-S s menšími změnami/novinkami, což samozřejmě ještě není zcela jisté. Ovšem nemáme se obávat, že by těchto refreshů mělo být opět několik jako ve 14nm éře, neboť Meteor Lake-S už jsou plánovány jako 7nm procesory s novějšími hlavními jádry Redwood Cove i vylepšenou grafickou mikroarchitekturou a Lunar Lake-S bude asi zase jejich refresh.

