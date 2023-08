Alienware AW2524HF: 24,5" herní monitor, IPS, 500 Hz a FreeSync

Na trhu s ultrarychlými monitory pro eSports se objevuje novinka v podobě monitoru Dell Alienware AW2524HF. Jde o relativně malý monitor s 24,5" panelem Fast IPS, který nenabízí ani vysoké rozlišení. To je klasicky Full HD, tedy 1920×1080 pixelů, nicméně jak již bylo řečeno, jde o monitor pro eSports, kde jde především o co nejvyšší rychlost a ne vysoké množství pixelů. Při použití přes port HDMI zvládne velmi slušných 240 Hz, nicméně to pravé začíná s využitím DisplayPortu, kde nativně umí 480 Hz a po přetaktování dokonce 500 Hz, podporuje také Nvidia G-Sync (loňský model AW2523HF uměl AMD FreeSync Premium a 360 Hz). Výrobce hovoří o odezvách 0,5 až 1 ms GTG. Displej je chráněn vrstvou 3H Hard Coating.



Novinka má max. jas 400 nitů (včetně DisplayHDR 400) a kontrast 1000:1, jde o 10bitový panel s podporou 1,07 mld. barev. Pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB. Monitor má dva porty HDMI, jeden DisplayPort 1.4, 4 porty USB-A 3.2 Gen 1 jako downstream a jeden USB-B jako upstream), má také port pro sluchátka a věšák pro ně. Pokud jde o polohovatelnost, umožňuje náklon od -5° do +21°, natočení +/-20°, výškové nastavení ve 110mm rozsahu, funkci pivota i možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Spotřeba monitoru činí jen 25 W, typická pak dosahuje 86 W. Ty, kteří mají rádi barvičky, může potěšit osvětlení AlienFX. Cena novinky byla stanovena na 699 USD (loňská verze s 360 Hz je za 449 USD).