Alienware AW620M je novou herní myší s 26000 dpi

Společnost Alienware uvedla na trh novou herní myš AW620M, která míří na náročnější hráče. Je asymetrická a určena pro pravou ruku, leváci se tedy budou muset poohlédnout jinde. Novinka je bezdrátová a na jedno nabití akumulátoru Li-Pol zvládne 140 hodin hraní, nicméně podporuje rychlé nabíjení a za pouhých 5 minut je schopná se nabít na 10 hodin hraní. Kdo chce, může ji připojit pomocí kabelu USB-C a provozovat drátově. Myš pracuje s 1000Hz pollingem a dodávána je s 2,4GHz USB-C přijímačem.



Maximální rozlišení optického senzoru činí 26000 dpi a je nastavitelné na 5 různých hodnot. Tlačítka mají životnost na 70 milionů kliků. Zvládne max. zrychlení 50 G a rychlost 650 ips (inches per second - palců za sekundu). To odpovídá 16,5 m/s, tedy téměř 60 km/h. Rozměry myši jsou 131,5×77,8×41,5 mm a váží 100 gramů. Cena byla stanovena na 99,99 USD.