Alienware neprodává svá PC v některých státech USA kvůli limitům spotřeby

Od 1. července vstoupily v některých dalších státech USA nové regulace týkající se spotřeby elektrické energie a počítačových sestav. Dle výkladu firmy Alienware mají přitom značně regulovat objem energie, který daný počítač může ročně spotřebovat na základě výběru svých komponent.

Je přitom zajímavé, že Aurora R12 v konfiguraci Core i5-11400F, GTX 1650 SUPER a 8 GB jednokanálové RAM (ale fuj) dané požadavky může a nemusí splňovat. Dle specifikací je tu totiž jediný podstatný rozdíl, a sice že tu máme buď jen pevný disk, anebo pevný disk plus NVMe SSD, ovšem červenou ve státech Kalifornie, Colorado, Havaj, Oregon, Vermont a Washington kupodivu dostala sestava vybavená SSD i pevným diskem.

Pod vybranými sestavami představujícími nejspíše cokoliv výkonnějšího než desktop se starou GTX 1650 SUPER totiž Alienware píše, že takové počítače do zmíněných států prostě nedodá a jakékoliv objednávky s cílem v nich budou prostě zrušeny.

Ale proč výběr "zakázaných" počítačů zdánlivě působí tak, jako by si někdo házel kostkou? Vše se točí kolem tzv. ES, čili Expandability Score. Pokud má dané PC nejvyšší ES, má i nejvyšší limit spotřeby 75 kWh na rok (dříve 100 kWh) a to je poté kombinováno s "Potentially Applicable Adders", čili v podstatě dodatky, které na základě konkrétnější hardwarové konfigurace mohou dále rozšířit limit roční spotřeby, čili třeba 16 GB RAM nám přidá 6,4 kWh ročně a RTX 3080 Ti dokonce 41,4 kWh (na základě propustnosti pamětí v GB/s).

Čili pro každé PC se musí vypočítat konkrétní roční spotřeba dle stanovených podmínek a ta srovnat s povoleným limitem na základě hardwarové konfigurace. Dle firmy Alienware pak zmíněná Aurora R12 s Core i5 11400F a GTX 1650 Super má problém, neboť z nějakého záhadného důvodu jí byla přiřknuta spotřeba 471,5 W pod zátěží, což je opravdu přiškrcené za vlasy, ale znamená to, že sestava jde přes limit. Proč ale nejde přes limit stejná sestava s M.2 SSD navíc, toť otázka, ale vypadá to, že se tu počítá především hlavní úložné zařízení pro OS.

Jenomže Alienware zůstal v těchto autorestrikcích sám a dle Extremetech se k nimu nikdo nepřidal. Proč? Jednoduše proto, že nová pravidla se, ale v, takže to vypadá, že v Alienware se dobrovolně střelili do nohy a nemysleli na to, že v případě aplikace limitů na počítače v zátěži by některé věci nedávaly smysl.