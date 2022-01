Alienware NYx: domácí herní stanice pro čtyři lidi

Alienware Nyx tak coby koncept neexistuje v podobě hotového produktu a možná ani nikdy nebude. Stojí za ním ale jednoduchá myšlenka a nápad vytvořit domácí herní stanici, na níž budou moci běžet až čtyři hry najednou, které pak budou streamovány na různá další zařízení v domácnosti, čili dejme tomu notebook, televizor, telefon či tablet. Je přitom zřejmé, že takové zařízení by mohlo reálně najít uplatnění v případě, kdy by jeho výhody dokázaly překonat jiná dostupná řešení, a to třeba v podobě kombinace samostatných výkonných herních systémů a online streamovacích služeb. Záležet tak bude především na ceně a také na tom, jak dobře bude lokální streamování fungovat.

Aktuálně se ani nedozvíme, na jakém hardwaru by tento systém měl být založen. Ukázána byla prostě jen skříň a pak už jen ukázka provozu, v níž byl spuštěn Cyberpunk 2077 a ten pak streamován postupně na Smart TV, notebook a stolní PC.

To bylo později doplněno o další spuštěnou hru, a sice Rocket League, která běžela vedle Cyberpunku, což bylo možné i v režimu rozdělené obrazovky na jednom televizoru.





Nyx ale v žádném případě není připraven pro trh a Alienware/Dell jej však chtějí dále rozvíjet. Lze si ale představit, že tento systém by mohl běžet na serverovém hardwaru, i když to by zřejmě znamenalo velice vysokou cenu, takže si můžeme představit spíše HEDT procesor jako některý z Threadripperů doplněný dejme tomu o dvě grafické karty a především pak příslušný software, který umožní plynulý provoz a streamování více her najednou.

