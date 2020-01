Alphabet vlastnící Google dosáhl hodnoty 1 bilionu USD

Závody v hodnotě společností na akciovém trhu pokračují a bájnou hranici 1 bilionu USD (tedy 1000 miliard) překonala už i společnost Alphabet, která je mateřskou společností Googlu. Stalo se tak ve čtvrtek, kdy se jedna akcie prodávala za více než $1450. Hodnota ale dále stoupala a nyní se došplhala na $1480, což znamená, že Alphabet už má tržní hodnotu 1,02 bilionu USD. Připomeňme, že před rokem byla hodnota $1098, takže kdo tehdy investoval, měl by nyní akcie v hodnotě o téměř 35 % vyšší.



Pokud jde o americké společnosti, první firmou, která překonala hranici bilionu USD, byl Apple. Ten nadále výrazně roste a nyní už je na částce 1,39 bilionu USD. Amazon se do tohoto klubu také připojil, nicméně zase z něj vypadl a nyní se pohybuje okolo 925 miliard USD. Třetí společností byl pak Microsoft, který si růst nadále drží a nebezpečně se blíží Applu s 1,275 bilionu USD. Bilion ale překonaly i některé neamerické firmy. Už v roce 2007 to byla společnost PetroChina, které se to ale povedlo jen na krátkou chvíli. Saudi Aramco dokonce překonalo 2 biliony USD.

