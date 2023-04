Altech postaví v Německu továrnu na sodíkové baterie se 110-130 Wh/kg

Solid-state akumulátory se začínají pomalu dostávat na trh. Dalšími, které by se měly vyrábět v Sasku v Německu, jsou akumulátory Cerenergy od společnosti Altech Batteries a institutu Fraunhofer IKTS. Jde o sodíkové baterie, jejichž katoda je složena ze soli (NaCL) a niklu. Pevný elektrolyt je keramický a jde o bezanodový akumulátor, kde anoda vzniká dynamicky při nabíjení a naopak zaniká při vybíjení baterie. Nenajdete tu tedy grafit nebo měď, z kovů tu pak máme např. hliník. Nová německá továrna by měla ročně vyrobit akumulátory s celkovými 100 MWh, konkrétně jde o 1666 akumulátorů s 60 kWh. Je to trochu divně přesné číslo, ale celkově to dává oněch 100 MWh.



Při prezentaci svých akumulátorů se ale společnost dopouští klasických marketingových kliček a záměrně si vybírá co nejhorší čísla pro lithiové články, vůči nímž se vymezuje. Míchá tedy různé směsi dohromady tak, aby to vždy porovnávala s těmi Li-Ion, které mají danou vlastnost nejhorší. To, že lithiové články mohou hořet, je známým faktem. Na druhou stranu LFP baterie (které ve srovnáních používá nejčastěji) jsou vůči tomuto poměrně odolné, nicméně je pravdou, že ne stoprocentně. Firma dále zmiňuje, že lithiové články mají pracovní rozsah teplot jen od +15 do +35 °C a při teplotě 0 °C ztrácí 30 % kapacity, což není pravdou (většinou je to okolo 5-10 %, záleží opět na směsi). To, že výrobci elektromobilů slibují výdrž na 8 let nebo 70 % kapacity, je pravda jen částečně, většina z nich dává záruku spíše na 80 % původní kapacity.

Hodně se změnila i cena lithia v posledních měsících. Podle společnosti cena vzrostla na 6násobek, což by platilo před zhruba půl rokem, nicméně dnes je pravdou, že proti maximu z listopadu minulého roku (cca 600 tisíc juanů) to během posledních pár měsíců spadlo téměř na třetinu (cca 200 tisíc juanů). Zmiňuje také geopolitické a etické problémy. Problematický je kobalt, nicméně ten není problémem pro LFP, se kterým se především srovnává, poněvadž LFP kobalt neobsahuje. Dále zmiňuje např. to, že Čína produkuje 90 % grafitu, který se používá ve většině akumulátorů Li-Ion.

Dle firmy jsou akumulátory Cerenergy bezpečné a díky keramickému elektrolytu nehoří. Také slibuje výrazně širší rozsah pracovních teplot od -20 do +60 °C a vysokou životnost. Prvních 700 cyklů se dle firmy kapacita akumulátorů dokonce zvyšuje na cca 105 % původní hodnoty. Pokud jde o energetickou hustotu, tak ta činí 110-130 Wh/kg, což také znamená, že je cílí na energetická úložiště a nikoli do aut (pro ta jde o nízkou hustotu, tam je dobré být alespoň přes 150 Wh/kg, jinak hmotnost akumulátorů hodně rychle roste). Předpokládá se cena o 40-50 % nižší než u lithiových článků, pak ale hodně zarazí, že se v prezentaci hovoří o ceně 700-900 EUR/kWh, což by byl několikanásobek. Vypadá to, že někdo spíše připsal jednu nulu (při 70-90 EUR/kWh by procenta jakž takž odpovídala a víme, že sodíkové akumulátory mají být obecně levnější než ty lithiové).



Akumulátory Cerenergy Sodium Alumina Solid State (SAS) měly být původně k dispozici jako 10kWh moduly, nicméně firma se rozhodla přejít na 60kWh varianty ABS60. Mají napětí 600 V a kapacitu 100 Ah. Nyní představila také kontejnerové řešení 1.0MWh GridPack (ABS1000), které může mít až 20 těchto 60kWh modulů.