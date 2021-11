Amazon plánuje v roce 2022 vyslat na orbitu dva satelity z projektu Kuiper

Společnost Amazon plánuje vynést na nízkou oběžnou dráhu Země 3236 komunikačních družic. Před několika lety žádal americkou Federal Communications Commission (FCC) o povolení k vypuštění tohoto vysokého počtu satelitů, nyní Amazon dodal FCC žádost o licenci na vypuštění dvou prototypů těchto družic.

KuiperSat-1 a KuiperSat-2 budou určeny pro testování technologie, kterou Amazon plánuje využívat v rámci celého komunikačního systému. V současné době probíhají testy systémů v simulovaných podmínkách v laboratořích, hlavním úkolem mise s dvěma prototypy tedy bude zkouška provozu v kosmickém prostředí přímo na oběžné dráze.

Dvojice satelitů KuiperSat-1 a KuiperSat-2 má být na orbitu Země vynesena na konci roku 2022 pravděpodobně pomocí rakety RS1 společnosti ABL Space Systems, se kterou Amazon navázal spolupráci. Jakmile družice doslouží svému testovacímu účelu, budou navedeny do atmosféry, aby jako mrtvá zařízení nezůstávala na oběžné dráze a nepřispívala k rostoucímu množství kosmického smetí, které kolem naší planety krouží.

Jedna z družic bude vybavena i sluneční clonou, která by měla zajistit minimální odrazivost, aby byl satelit méně viditelný pro teleskopy ze Země. Pokud testování bude probíhat příznivě, Amazon se bude snažit co nejrychleji vypustit celý systém. Společnost má v plánu vynést na oběžnou dráhu polovinu plánovaného počtu družic do roku 2026 a více než tři tisíce satelitů by měly na orbitě kroužit do 30. července 2029.