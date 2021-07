Amazon popírá brzké přijetí kryptoměny, celkově to však nevylučuje

List City A.M. tak v pondělí uvedl, že dle informací jistého zasvěcence do plánů Amazonu se ten chystá do konce roku začít přijímat různé kryptoměny, čili nejen Bitcoin s Ethereem, ale třeba také Bitcoin Cash, Cardano či další a celkem jich mělo být kolem osmi.

Díky tomu se hodnota kryptoměn začala šplhat nahoru, respektive její růst posílil, neboť hodnota se po výrazném propadu opět zvyšuje již týden, během nějž Bitcoin povyskočil z 30 na 40 tisíc dolarů.

Amazon ale nemlčel dlouho a zveřejněné informace oficiálně popřel, respektive odmítl, že by se chystal začít přijímat kryptoměny do konce tohoto roku, ale celkově nevyloučil, že by k tomu někdy mohlo dojít.

Ve vyjádření Amazonu pro Reuters se uvádí, že ony specifické informace nejsou pravdivé, ovšem firma se rozhodně o oblast kryptoměn zajímá a také zkoumá, co by přijetí kryptoměn mohlo znamenat pro její zákazníky. Není tak divu, že Bitcoin v reakci na (možná nejen) toto vyjádření spadl o pár tisíc dolarů, ale pak se opět začal pomalu šplhat nahoru.

Spekuluje se také o tom, že Amazon si připraví vlastní kryptoměnu, kterou má mít připravenou do začátku příštího roku. Firma tak skutečně může mít jisté plány s přijetím plateb pomocí kryptoměn, které by pochopitelně nechtěla vyzvonit předčasně. Ostatně mluvčí popřel pouze ony konkrétní plány, s nimiž přišel list City A.M., takže v jisté odlišné podobě by mohly platit.



