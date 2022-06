Amazon rozdává desítky PC her včetně AAA titulů

Amazon zde má pochopitelně za cíl nalákat především nové zákazníky, kteří by si měli vytvořit účet Prime a zřídit příslušné předplatné, čili z tohoto pohledu nejde o nabídku, která by byla zcela zdarma. Nicméně nabídka je to vcelku velkorysá a krom velkého množství indie herních titulů tu máme i řadu známých her včetně AAA.

Do nabídky se dostaly mimo jiné i dvě závodní, a to GRID Legends a Need for Speed Heat. Pro mnohé může být velkým lákadlem trilogie Mass Effect Legendary Edition, která obsahuje všechny tři první díly plus více než 40 DLC, přičemž hry byly celkově vylepšeny třeba o podporu rozlišení Ultra HD. A pak jde o tři tituly z univerza Star Wars, a sice Star Wars Jedi Knight — Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight II — Jedi Outcast a Star Wars Republic Commando.

Následující hry si můžeme stahovat od dnešního dne až do chystaného Prime Day, který nastane mezi 12. a 13. červencem. Výše uvedené hry ale mají být k dispozici až během samotného Prime Day.

10 Second Ninja X



8Doors: Arum’s Afterlife Adventure



Addling Adventures



Bang Bang Racing



Clouds & Sheep 2



Death Squared



Fatal Fury Special



Giana Sisters: Twisted Dreams



Gone Viral



HUE



Manual Samuel



Metal Slug 2



Metal Unit



Pumped BMX Pro



Puzzle of the Year — 10 Pack



Rain World



Road Trip — 3 Pack



Samurai Shodown II



Serial Cleaner



The Crow’s Eye



The Darkside Detective



The King of Fighters 2000



The King of Fighters 2002



The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Jde tu tak o akci, v níž se Amazon snaží upozornit na svou službu Prime Gaming, která ovšem každý měsíc nabízí předplatitelům hry zdarma a aktuálně to je třeba i Far Cry 4 či další. Jde o součást předplatného v obvyklé výši 159 Kč měsíčně, ale aktuálně běží akce s nabídkou jen 79 Kč za měsíc.

Je třeba ale počítat s tím, že pro různé hry můžeme potřebovat různé launchery, což už záleží na autorských studiích či nakladatelstvích. Ovšem to platí třeba i pro hry, které nabízel zdarma Epic Games Store využívající vlastní launcher, k němuž ale bylo třeba doinstalovat i další. Čili právě Far Cry 4 bude vyžadovat Ubisoft Connect a můžeme se připravit na to, že pro instalaci a provoz výše uvedených Star Wars titulů bude zapotřebí Origin. S tím ale nic neuděláme, takže jako obvykle můžeme takovou nabídku brát, jak je, nebo nechat být.