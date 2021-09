Amazon ukázal domácího robota Astro, doveze nám i pivo

Amazon Astro se tak dá označit za Alexu na kolečkách, jejímž hlavními pracovními nástroji budou displej, kamera, mikrofon a reproduktory. Jedná se o produkt divize Amazon Devices and Services, dle níž je to "domácí robot jako žádný jiný".

Dle Amazonu bude mít do pěti až deseti let každá domácnost alespoň jednoho robota, i když otázka je, nakolik jde o upřímný předpoklad a nakolik je to přání s účelem vyvolat v zákaznících touhu být mezi prvními, ještě než se z toho stane běžná věc.

V každém případě byl Astro testován již přibližně rok a nyní se má už zvládnout navigovat v domácím prostředí, kde bude propojovat navigaci pomocí AI a služby asistentky Alexa. Jeho důležitou součástí ale bude také vysunovací kamera na teleskopické tyči, která nám umožní na dálku zkontrolovat třeba to, zda jsme nenechali zapnutý sporák. Je ostatně zřejmé, že možnosti robota by byly velice omezené, pokud by se dokázal na svět dívat jen z úhlu pohledu kapesního psa. Ale žádná kamera mu nedokáže zlepšit mobilitu, čili to bude chtít pokud možno bezbariérovou domácnost, na což ale už dojel nejeden robotický vysavač.

Důležitou součástí kompetence robota Astro bude komunikace a bezpečnost, respektive dohled nad domácností. V obou případech se tu pojí jeho mobilita a komunikace na dálku prostřednictvím mobilního telefonu. Astro nás tak dokáže při videohovorech sledovat po místnosti, přijet se podívat na místo, odkud jsou slyšet podezřelé zvuky či hlásit neznámé osoby. Přímo nezvané osoby se pak můžeme pokusit vyděsit jeho alarmem, ale to je tak vše. Díky malému nákladovému prostoru také může posloužit k rozvozu osvěžení, i když pivo musí z ledničky vzít a naložit už někdo jiný.





Velkým tématem je pak bezpečnost a soukromí samotného majitele. Asi ne všichni budou nadšeni z pojízdné kamery, která by se mohla objevit kdykoliv a kdekoliv v bytě. Amazon tak mluví o možnosti stanovení zakázaných prostor a také bude možné robůtkovi nařídit, aby nás v příštích hodinách prostě neotravoval a někam si zalezl.

Mluví také o Edge AI, což jednoduše znamená, že v rámci AI systému robota Astro nevyužije výkon v cloudu, ale jeho vlastní výkon a to jednoduše znamená, že o to méně dat bude opouštět náš domov.

