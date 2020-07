Amazon vrací už vypuštěnou hru Crucible do stádia uzavřené bety

Éra her jako služeb umožňuje autorům nabízet hráčům neustále něco nového díky podpoře a celkovém vylepšování, s nímž se v takovém případě automaticky počítá i po vypuštění hry na trh. Cílem firem je to, aby hráči o jejich titul neztráceli zájem a tvořili zisk. Zájem ale může velice rychle ochabnout a v takovém případě se logicky vytrácí i ona služba, uzavírají se servery a zbylí hráči mají prostě smůlu. Nyní se ale ukazuje ještě něco, a sice že takto pojaté hry mohou být z rozhodnutí vývojářů/distributora staženy z trhu poté, co na něj byla uvedena finální verze.

To si můžeme v případě klasických her jen těžko představit, však kdo by v klidu akceptoval, že si za své peníze pořídí třeba nový Doom a id Software se po měsíci najednou rozhodne, že na něm ještě chce něco dodělat a dočasně svým zákazníkům znemožní jej hrát? V případě Amazonu a jeho Crucible se ale tak stalo a hra je nyní po svém květnovém vypuštění (20.5.) na trh ve stádiu uzavřené bety, nicméně je třeba vzít v potaz také to, že jde o hru nabízenou zdarma. Hráči tak mohou být naštvaní, ale ne kvůli tomu, že by se mohli cítit okradeni. Leda o čas.

Amazon se pochopitelně na svém blogu vyhýbá tomu, že by ohlašoval dočasné stažení hry z trhu či uzavření veřejných serverů. Ohlašuje prostě to, že od července se Crucible dostává do fáze uzavřené betaverze.

Dříve přitom vývojáři oznámili, na čem budou pracovat, respektive co budou dále vyvíjet (populární režim Heart of Hives) a co naopak ze hry zmizí. Dále měly v plánu nabídnout hráči požadované nové nástroje, jako je třeba systém, který se vypořádá s těmi, kdo se vzdálí od klávesnice a neodhlásí se, čímž kazí hru všem ostatním. Vedle toho žádali i minimapu a celkové vyladění hry.

Nyní už je ale Crucible opět k dispozici jen pro vyvolené v rámci uzavřeného betatestování a vývojáři slibují, že se ho sami budou aktivně účasnit, aby z ostatních vymámili zpětnou vazbu. Hledat je prý máme na jejich vlastním serveru Discordu (Relentless Studios).

Důvodem k tomu všemu je očividně celkově slabé hodnocení hry, která sbírala spíše průměrná skóre, a to ve světě, kde vládne Overwatch, Fortnite, Apex Legends a další podobné tituly jednoduše nestačí. Server Kotaku také poukazoval na velice slabou sledovanost streamerů hrajících Crucible (nižší než EverQuest), kteří se ostatně o tuto hru zajímali spíše kvůli tomu, že jim za to Amazon platil.

