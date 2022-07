Amazon vytvořil nový Ambient Home Dev Kit, aby vylepšil automatizaci Alexy

V současné době je potřeba veškeré automatizace nastavit. Nikdo však není neomylný, a tedy zcela určitě někdy nastane situace, v které není možné vše nastavit do ideálního stavu. Například můžeme zapomenout, případně nás vůbec nemusí napadnout, co bychom vlastně chtěli, aby hlasový asistent prováděl. Představte si, že kupříkladu odcházíte z domu. Tedy oblečete se, aktivujete svůj zabezpečovací systém, zamknete dveře a odejdete z bytu. Nemělo by Alexu napadnout, že pokud pokud jste opustili své bydlo, mohla by například povědět robotickému vysavači, že je načase začít pracovat? Amazon si myslí, že ano. To je jeden ze scénářů, které tato firma uvedla při představování nového Amazon Ambient Home Dev Kitu.





Tento kit poskytne vývojářům či výrobcům produktů a služeb třetích stran technologie potřebné k tvorbě více intuitivních synapsí mezi jednotlivými produkty a hlasovým asistentem. Společnost tím chce podpořit vývoj ambientních technologií chytrých domácností, v kterých by zařízení či služby sbíraly informace o tom, co se okolo nich děje a následně by dle vstupních dat racionálně rozhodly, co by bylo moudré udělat. To v konečném důsledku znamená výrazné zjednodušení nastavování jednotlivých automatizací v rámci chytré domácnosti, jelikož by se potřeba jejich nastavení přinejmenším výrazně snížila.

,,Naprosto věříme v sílu hlasového rozhraní, ale zároveň také věříme v budoucnost technologie Ambientního domova, která Vám umožní méně promlouvat k Alexe’’ prohlásil Dave Limp, Senior Vicepresident zařízení a služeb společnosti Amazon při prezentaci na události Alexa Live developers conference.

Tento krok je výsledkem velké snahy společnosti prolomit trend pomalého růstu inovací v segmentu chytrých reproduktorů, který na tomto trhu poslední léta převládá. Všeobecně výrobci chytrých reproduktorů věří, že zjednodušení použití hlasových asistentů poskytne zákazníkům potřebnou motivaci vedoucí ke zvýšení poptávky, a tím tedy i odbytu těchto produktů a stimulaci jejich inovací.

Přesný mechanismus fungování sběru dat společnost zatím nekomentovala, nicméně vzhledem k nutnosti monitoringu je velmi vhodné se ptát, jak moc to naruší soukromí koncových zákazníků. Technologie má dle mého názoru jistě budoucnost, nicméně vzhledem k vzrůstající preferenci ochrany soukromí, a tedy s tím spojené ochrany dat, by mě osobně velmi zajímalo, jakým způsobem by k Data Collectingu došlo.





Zároveň se Amazon rozhodl oznámit dodatečnou podporu interoperabilního standardu Matter, který byl schválen společnostmi Amazon, Google a dokonce i společností Apple. To ve zkratce znamená, že pokud si koupíte výrobek s ochrannou známkou Matter, budete ho moci spárovat s chytrým reproduktorem všech značek, které tento standard pro svá zařízení schválily.