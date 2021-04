Amazon zrušil MMO hru Lord of the Rings, nedohodl se s Tencentem

V roce 2019 se Amazon Game Studios dohodlo s Athlon Games na vývoji free-to-play MMO hry Lord of the Rings. Bohužel to vypadá, že Lord of the Rings je dalším zrušeným titulem Amazonu. Studio Athlon Games totiž vlastní společnost Leyou, a tu koncem loňského roku koupil čínský Tencent. S tím také přišla změna názoru a požadavků, přičemž se Amazon s Tencentem nedohodl a ve vývoji hry tak nelze pokračovat. Hry se tak nedočkáme, alespoň ne pod křídly Amazonu.



Tato hra měla svým dějem zapadat do doby před dějem Pána prstenů a Hobita tak, aby nemohla kolidovat s dějem knih J.R.R. Tolkiena a filmů. Na druhou stranu to nevypadá, že by se změna na poli her měla jakkoli dotknout připravovaného seriálu Amazonu na podobné motivy, který má být tak drahým seriálem, že má dokonce překonat i Jacksonovu filmovou trilogii. Ta vyšla na 300 milionů dolarů, přičemž u seriálu se hovoří o 465 milionech.

