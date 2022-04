AMD aktuálně nenabízí možnost taktování Radeonu RX 6400, důvod je zřejmý

Radeon RX 6400 přichází na trh v podobě samostatně prodejného zboží zřejmě v reakci na nové karty Arc Alchemist od Intelu a jde o výrazně slabší kartu v porovnání s RX 6500 XT, která dosahuje výkonu až 5,8 TFLOPS, zatímco RX 6400 má jen 3,6 TFLOPS. Za tím stojí jednak rozdíl ve 16 vs. 12 CU (1024 a 768 Stream procesorů), ovšem slabší Radeon má také výrazně nižší takt GPU, a to 2321 MHz oproti maximálním 2815 MHz na RX 6500 XT. Vedle toho tu jsou i pomalejší 16 Gb/s paměti GDDR6.

Server TechPowerUp už testoval kartu Radeon RX 6400 ve verzi MSI Aero ITX , díky čemuž se ukázalo, že záložka Tuning tu nenabízí vůbec žádnou možnost nastavení taktů, takže si uživatel musí vystačit s tím, co je mu servírováno. A to skutečně není mnoho, neboť RX 6400 je výrazně pomalejší i ve srovnání s pět let starou RX 570 4GB, která ve své době stála jen o 10 dolarů víc. Z toho mohou mít radost snad jen dlouholetí majitelé karty RX 570.

AMD přitom očividně nechce, aby se zákazníci pokoušeli o vyšší výkon, a tak MSI zřejmě ani nemělo důvod svou kartu Aero obohatit o přídavný napájecí konektor, pro nějž je připravena. To nemá žádný smysl, když TBP RX 6400 je pouze 53 W, s čímž si snadno poradí samotný PCIe x16 a zvyšovat takty stejně nelze.

PCB karty MSI RX 6400 Aero ITX

Je totiž zřejmé, že Navi 24 na této kartě by mohl v mnohých případech zvládnout mnohem vyšší takty, respektive podobné, jaké zvládne stejné GPU na RX 6500 XT. Nikde v nabídce RDNA 2 grafických karet totiž není mezi modely využívajícími stejná GPU tak velká frekvenční propast, a tak můžeme tvrdit, že GPU na kartě RX 6400 pracuje na taktech, které jsou hluboce pod jeho možnostmi.

Co se týče pamětí, byla tu také šance, že výrobci využijí 18Gb/s verze jako na RX 6500 XT, ale opět s nižšími takty. Nicméně dle recenze jsou zrovna na modelu firmy MSI paměti MT61K512M32KPA-16, čili 16Gb/s verze. Ovšem i tak bychom si mohli vyššími takty GPU značně polepšit, neboť rozdíl v paměťové propustnosti obou karet není velký (128 vs. 144 GB/s) na rozdíl od výše uvedeného hrubého výkonu GPU, který by se dal vylepšit právě vyššími takty.

Ovšem jak bylo řečeno, jde tu zatím jen o jednu kartu, na níž bylo taktování zakázáno, takže teprve uvidíme, jak je tomu v případě jiných modelů a zda možnost taktování nepřinesou i na MSI RX 6400 Aero ITX příští ovladače. Pokud ne, přidá se tato restrikce k řadě dalších nevýhod karet s Navi 24, přičemž zrovna v případě RX 6400 jde především o chabá multimédia, která nepodporují HW kódování 4K H.264/H.265 a dekódování AV1.



To všechno ale stejně bledne před jedním faktem, a sice aktuálními cenami karet RX 6400, které u nás neklesají pod pět tisíc korun. A to znamená, že i ve velkých a notoricky známých obchodech můžeme sehnat kartu RX 6500 XT (konkrétně model MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC) levněji. Víc netřeba dodávat.