AMD AM5 má dorazit ve 2. kvartálu 2022, desky pro Raptor Lake brzy poté

Jde tu tak o zřejmě přespříští procesorové generace firem AMD a Intel, což ale není jisté zvláště v případě procesorů AMD, neboť Lisa Su ještě nepovažuje za nutné světu sdělit, co si právě chystá za další desktopové či mobilní procesory. Máme samozřejmě představu, že by to ještě letos mohly být procesory Zen 3+ (Warhol) a poté už 5nm Zen 4 (Raphael), ale kdo ví.

Pokud totiž mají desky s paticemi AMD AM5 skutečně dorazit během druhého kvartálu 2022, jak uvádí PJ z Uniko's Hardware , čili přibližně za rok, na další plnohodnotnou generaci desktopových procesorů tu nebude prostor.

Je tu ovšem prostor pro jednu věc, kterou AMD ohlásilo nedávno, a sice využití V-Cache. Už jsme se dozvěděli, že by měla být nasazena poprvé na procesorech Zen 3, což samozřejmě neznamená, že automaticky půjde o Ryzeny. Nicméně V-Cache byla prezentována právě na Ryzenu 9 5900X a náš předpoklad je takový, že AMD později v tomto roce nabídne pár nových modelů Ryzenů, které budou obohaceny o V-Cache. Uvažovat o tom můžeme jako o vylepšení generace Ryzen 3000 pomocí modelů XT, ovšem s tím podstatným rozdílem, že tyto procesory dostaly jen velice mírně zvýšené takty, a byly tak veskrze nezajímavé, zatímco od V-Cache máme očekávat i 15% nárůst výkonu ve hrách.





Poté by tedy představení desek s AMD AM5 během druhého kvartálu 2022 dávalo smysl, ale co Intel? Ten by měl dle stejného zdroje dostat na trh desky se Z790 (předpokládané označení) pro procesory Raptor Lake nedlouho poté během třetího kvartálu. A pokud je i toto pravda, pak Intel zřejmě hodlá řádně sešlápnout plyn, protože generaci Alder Lake aktuálně očekáváme v letošním čtvrtém kvartálu, čili asi půl roku po Rocket Lake a za dalších cca 9 měsíců by už měla následovat další generace. Intel ovšem má co dohánět a také získal nového CEO Patricka Gelsingera, který se netajil tím, že hodlá ukázat zuby nejen v úsměvech pro kamery.

S tím je spojena i zpráva opět od Uniko's Hardware, že Z690 právě pro Alder Lake se chystá na letošní čtvrtý kvartál a později přijdou už v novém roce verze B660 a H610. Lze očekávat, že na těchto čipsetech budou podporovány ještě paměti DDR4, zatímco Z690 už přijde ve verzi pro DDR5, ale to může záviset i na rozhodnutí výrobců desek.

V každém případě máme nyní mnohem lepší představu o plánech Intelu než o tom, co si chystá AMD, takže v tomto ohledu se situace obrátila.



Ceny souvisejících / podobných produktů: