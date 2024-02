AMD Anti-Lag+ na úrovni driverů se po fiasku vrátí už brzy, potvrzuje AMD

AMD stejně jako Nvidia přišla s novými technologiemi včetně dopočítávání snímků Fluid Motion Frames (FMF) v rámci FSR 3, které mohou využívat i funkce Anti-Lag a Anti-Lag+. Ty by měly snižovat latence, které může FMF přinášet. Zajímavé byly především v tom, že mohly fungovat i na bázi ovladačů, tedy i pro hry, které samy o sobě oficiální podporu pro tyto technologie AMD neměly. Jenže jak se ukázalo, AMD dosahovalo lepších výkonů obcházením DLL knihoven, což pak online hry považovaly za cheatování. Výsledkem

Vývojáři ovladačů se stále snaží zlepšovat výkon grafických karet a optimalizovat je pro nejrůznější hry.stejně jako Nvidia přišla s novými technologiemi včetně dopočítávání snímků(FMF) v rámci FSR 3, které mohou využívat i funkce. Ty by měly snižovat latence, které může FMF přinášet. Zajímavé byly především v tom, že mohly fungovat i na bázi ovladačů, tedy i pro hry, které samy o sobě oficiální podporu pro tyto technologie AMD neměly. Jenže jak se ukázalo, AMD dosahovalo lepších výkonů obcházením DLL knihoven, což pak online hry považovaly za cheatování. Výsledkem byly bany pro hráče , kteří tyto funkce měli aktivované. Nejvíce se to týkalo hry Counter-Strike 2, nicméně stejný problém se pak projevil např. i u Call of Duty: Warzone.

Yes, coming soon. — Frank Azor (@AzorFrank) February 14, 2024

AMD tak ovladače stáhlo ze stránek a funkce řady Anti-Lag tak byly dále k dispozici jen u her, které měly oficiální nativní podporu. Na X (Twitteru) se ale objevila otázka ohledně znovuuvedení Anti-Lag+ na úrovni ovladačů, přičemž Frank Azor z vedení herní části AMD potvrdil, že se tak stane brzy. Co přesně to znamená, to těžko říci, ale hádat by se z toho daly asi týdny.

Připomeňme ještě, že AMD se chystá rozšířit i nativní podporu FSR 3 ve hrách. Dočkat by se jí mělo The Alters, Black Myth: Wukong, Crimson Desert, Cyberpunk 2077, Dying Light 2 Stay Human, EVE Online, Frostpunk 2, House Flipper 2, Nightingale, Pax Dei, Remnant II, Squad, The Thaumaturge, Warhammer 40,000: Darktide, Warhammer 40,000: Space Marine 2 a Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin. Má se rozšířit i podpora pro starší verzi FSR 2.