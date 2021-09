AMD chce během 5 let zvýšit efektivitu AI a HPC hardwaru na 30násobek

Jde tak o cíl, který se v podstatě může týkat i hardwaru mimo oblasti AI a HPC, neboť procesory EPYC a řadové Ryzeny mají aktuálně mnoho společného a rovněž celkové zvyšování efektivity serverového hardwaru firmy AMD bude zcela jistě založeno i na využití pokročilejších výrobních procesů, čili v nejbližší době 6nm a 5nm technologiích a do roku 2025 by se měl stihnout i 3nm proces firmy TSMC. Vedle toho ale půjde pochopitelně i o vývoj architektur a zde se již rozchází především ty grafické, čili herní RDNA a výpočetní CDNA, přičemž pokud jde o AI, je zřejmé, že se bude jednat především o FP16 a podobné datové typy.

AMD ale mluví spíše o obecných cílech a ne o konkrétních produktech. Chce se tak srovnávat i s celkovým průmyslovým trendem, oproti jehož pokroku v posledních pěti letech chce v rámci efektivity postupovat 2,5x rychleji, a dostat se tak v roce 2025 na 30násobek efektivity ve srovnání s předchozím rokem. Uvažujeme tu pochopitelně o efektivitě jako o výkonu na watt, čili v roce 2025 by měl hardware firmy AMD s 30x nižší spotřebou energie udělat stejný díl práce jako loňský hardware.

Půjde tak i o postupný přechod ze 7nm produktů na 5nm a následně i na 3nm čipy, pokud v roce 2025 nebude k dispozici dokonce ještě lepší proces, nicméně 3nm vypadá vcelku reálně. Ale o tom už samotné AMD nemluví.

Dle AMD nepůjde ale jen o vývoj a optimalizace hardwaru, ale také vývoj softwaru, ale o tom se už více nedozvíme. Ovšem na rozdíl od starší iniciativy AMD 20x25, která slibovala mezi lety 2014 a 2020 zvýšit efektivitu notebookových čipů na 25násobek, tu nepůjde o započítání spotřeby i v klidovém režimu, a to je vcelku logické. Servery na rozdíl od běžných PC naprázdno neběží, takže by byla metodika měření z 20x25 zcela nevhodná. AMD tu bude namísto toho pracovat s "typickou zátěží", která se má pohybovat kolem 90 % skutečně maximálního výkonu a dále s poměrem PUE (Power Usage Effectiveness), který se využívá pro měření efektivity datových center.

Bohužel se ale nedozvíme nic konkrétního, a tedy ani to, jakou roli v celé této snaze mohou hrát nové technologie pro pouzdření čipů, a to zvláště pro jejich vrstvení anebo jiné novinky. AMD ostatně dokázalo výrazně zvýšit efektivitu svých grafických čipů RDNA 2 díky nasazení Infinity Cache, která právě v podobě vrstvené V-Cache může být jedním z klíčů k růstu efektivity. A co V-Cache dokáže nabídnout v případě procesorů, to bychom měli poznat už za několik měsíců.



