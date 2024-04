AMD chystá akcelerátor MI350, měl by být vyráběn 4nm procesem

Společnostise začíná více dařit na poli výpočetních akcelerátorů, zejména co se těch pro umělou inteligenci týče. V nabídce má několik speciálních modelů, z těch nejnovějších to jsou pak modely Instinct MI300A a MI300X . Ten první (MI300A) je určen pro obecné výpočty a kombinuje 24jádrové CPU a GPU s architekturou CDNA 3 s 228 CU. Druhá verze (MI300X) je zaměřena především na AI, takže je bez CPU části, místo toho je tu ale silnější GPU s 304 CU. Slušný výkon, ale i příznivá cena, se projevují v tom, že AMD začíná ukusovat Nvidii tržní podíl na trhu s AI akcelerátory. Chystá se ale další vylepšování, aby bylo AMD více konkurenceschopné.

Konkurence totiž není jen v podobě Nvidie, ale i Intelu, který představil akcelerátor Gaudi 3 . AMD tak podle zákulisních informací chystá aktualizovanou verze Instinct řady MI350. Zatímco dnes se GPU v těchto akcelerátorech vyrábí pomocí 6nm procesu (CPU v MI300A pak 5nm procesem), v případě MI350 by mělo dojít k přechodu na 4nm proces. Nakolik to zlepší poměr výkonu a spotřeby, to netušíme, patrně ale k nějakému posunu v této oblasti dojde. I samotná architektura GPU by měla doznat mírného "refreshe", který by měl přispět k lepším vlastnostem. Proslýchá se rovněž, že by se mohly objevit varianty akcelerátorů se zvýšeným množstvím paměti HBM3 oproti dnešnímu stavu.