AMD: cíl pro ray tracing na RX 6000 byl rozlišení 1440p

Existují indicie, že výkon nových karet AMD Radeon RX 6000 nebude v případě ray tracingu na takové výši jako v případě GeForce RTX 3000. Do toho pak zapadá i prohlášení Ricka Bergmana v rozhovoru pro TheStreet . Ten v AMD působí na pozici výkonného viceprezidenta a nyní se podělil o detaily o kartách založených na RDNA 2 i na budoucí architektuře RDNA 3.

AMD dosud nezveřejnilo dost informací o výkonu nových karet Radeon RX 6000 ve hrách podporujících ray tracing, což už je samo o sobě známka toho, že to s ním nemusí být slavné. Ovšem už příští týden ve čtvrtek se konečně dozvíme z nezávislých recenzí, jaká je skutečnost, tedy pokud se nějaké informace neobjeví dříve.

Rick Bergman zatím prozradil, že pro AMD bylo pro ray tracing cílové rozlišení 1440p, což by tak znamenalo, že nové Radeony se nemusí vyrovnat aktuálním GeForce. Jenomže, jak to tak bývá, Bergman mluvil velice obecně, a proto nelze z jeho slov nic vyvozovat o konkrétních produktech. Krom toho také mluvil o původním cíli, který se mohl změnit. Co se týče aktuálního stavu, pak řekl pouze to, že dle jeho názoru je výkon Radeonů celkově velice dobrý a že v příštím roce očekává silnou podporu ze strany her. Jde tu o výkonu třech platforem, čili pokud bude daná hra podporovat ray tracing na konzoli PS5 a/nebo na Xbox Series X/S, bude jej podporovat i na PC.

Co se týče odpovědi AMD na technologii DLSS, nyní už víme, že se bude nazývat FidelityX Super Resolution (FSR). Záměrem AMD je nabídnout širokou podporu, což nepochybně znamená, že FSR by měla fungovat na rozdíl od DLSS ve všech hrách na základě použitého API, zatímco DLSS stále ještě vyžaduje vytrénovanou AI pro konkrétní tituly. Zatím ale Bergman nebyl připraven sdělit další informace a slíbil jen to, že v příštím roce se dozvíme více, čili FSR dá na sebe ještě čekat.

A konečně RDNA 3. Jde o další generaci herní architektury Radeonů, která se nejspíše ukáže v řadě Radeon RX 7000. Zde Bergman uvedl, že cílem je poskytnout opět podobný růst efektivity, jaký předvede generace RNDA 2 oproti původní RDNA. Jde tak o nárůst výkonu na watt, který bude zvláště důležitý v případě mobilních karet.

Není také vyloučeno, že AMD opět použije Infinity Cache, která by tak nebyla jen výstřelek jedné jediné generace. Generace RDNA 3 by se pak měla objevit v roce 2022 a počítá se už s novým procesem (5nm?) a právě ten by se logicky měl značně podílet na lepším výkonu na watt.



