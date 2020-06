AMD darovalo HPC systémy pro boj s koronavirem, Lisa Su v čele S&P 500

AMD tak dodalo ústavům New York University (NYU), Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Rice University hotové HPC (high performance computing) systémy, které poslouží pro boj s pandemií Covid-19 a pochopitelně se jedná o počítače, které jsou založeny na procesorech AMD EPYC a vedle nich využívají také grafické akcelerátory Radeon Instinct.

To ovšem není všechno. AMD se také rozhodlo zpřístupnit cloudový systém, který bude umístěn v zařízení firmy Penguin Computing a využít jej budou moci vybraní výzkumníci z celého světa, a to právě s využitím vzdáleného přístupu. Celkově pak společně se systémy darovanými univerzitám NYU, MIT a Rice jde o více než 7 PetaFLOPS výkonu. Bližší informace o konkrétním hardwaru se však nedozvíme.

AMD také potvrdilo, že až se pandemie Covid-19 přežene a výpočetní výkon darovaných systémů už nebude pro hledání léku na tuto nemoc třeba, ty budou dále na svých místech využívány pro jiné výzkumné účely.

Vedle toho bylo zveřejněno, že Lisa Su se dostala na první místo žebříčku S&P 500 jako jeho nejlépe placený CEO, a to jako první žena v historii. Dle USA Today si měla v pozici výkonné ředitelky AMD přijít celkově na 58,5 milionů dolarů, což odrazilo i růst akcií firmy AMD v minulých dvou letech.

This pay package comprised a base salary of $1 million, a performance bonus of $1.2 million, $56 million in stocks.

A akcie v tom hrají nejvýznamnější roli, neboť v rámci základního platu Lisa Su získala cca milion dolarů, prémie činily 1,2 milionů a zbytek jí tak přinesly sílící akcie. Jak ostatně dobře víme, jejich hodnota se v roce 2018 pohybovala kolem 10 dolarů za kus a od té doby vytrvale roste a dnes je cca pětinásobná a oproti roku 2016 dokonce dvacetinásobná.

Ceny souvisejících / podobných produktů: