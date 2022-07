AMD do tří let předpokládá high-endová GPU se 700W spotřebou

až na 700 W (explicitně to nezmínil).

Grafické karty jsou stále hladovější, co se týče elektrické energie, kterou potřebují. Spolu s tím ještě více roste i výkon, a efektivita se tedy postupem času zlepšuje, nicméně tento trend přesto nevypadá dobře. V poslední době se to zmiňuje zejména ve spojitosti s Nvidia GeForce RTX 4000 , kde se objevují zvěsti o cca 450W spotřebě u RTX 4090 a dokonce hodnotách okolo 600 W u modelu RTX 4090 Ti. Vyšší hodnoty ale můžeme čekat i u AMD a Samuel Naffzinger z této společnosti to nevidí do budoucna moc růžově. V rozhovoru pro VentureBeat zveřejněnými grafy připustil, že se high-endové grafické karty obecně v roce 2025 nejspíš dostanou(explicitně to nezmínil).



To by se tedy mohlo týkat modelů RTX 6000 u Nvidie (RTX 6090 Ti?) a možná i RX 8000 u AMD (RX 6900 XT?). Samo AMD si hodně zakládá na efektivitě, tedy poměru výkonu a spotřeby, takže zde je otázkou, co u něj čekat. Tam se dá předpokládat spíše o trochu slabší výkon než u Nvidie, ale s výrazněji nižší spotřebou. Naffzinger zmínil, že se snaží držet napětí na uzdě (to totiž zvyšuje spotřebu s druhou mocninou), což ale také ovlivňuje frekvenci. Ta je ale někdy potřeba, a tak se čipy AMD snaží využívat chytrého řízení výkonu, kdy např. omezí frekvenci čipu, když se čeká na přístup do paměti a stejně by nebylo co počítat. Celý rozhovor s dalšími detaily si můžete přečíst na VentureBeat

Pokud by taková grafika byla zapnutá 24/7, pak by za celý rok spotřebovala 700W × 24h × 365 = 6.132.000 Wh, tedy 6132 kWh. Při ceně elektřiny okolo 11 Kč/kWh včetně distribučních poplatků by taková karta ročně znamenala náklady přes 67400 Kč. Srovnáme-li to s elektromobilem se spotřebou 22 kWh/100km (včetně ztrát), pak by na toto množství elektřiny mohl ujet téměř 28 tisíc km, což je více než dvojnásobek běžného nájezdu evropského osobního auta. Tedy, toto množství elektrické energie by stačilo na roční nájezd dvou elektromobilů. Pochopitelně, nedá se předpokládat, že by mnoho lidí tu grafiku takto dlouhodobě vytížilo na maximálním TDP, a to ani při těžbě kryptoměn (tam by jistě provedli optimalizaci spotřeby a mírně snížili výkon).