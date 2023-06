AMD EPYC 7002 Rome se může po 1044 dnech práce zastavit, oprava se neplánuje

AMD EPYC 7002 řady Rome, který je postaven na architektuře Zen 2. Ten se totiž podle společnosti AMD může chovat tak, že se jádra po pádu do režimu spánku CC6 už neprobudí a zůstanou "viset". To se může stát po 1044 dnech (2,86 roku) spuštění počítače bez restartu. Tato doba se může lišit podle frekvence REFCLK. Jeden z

Objevila se zajímavá chyba u serverového procesoruřady Rome, který je postaven na architektuře Zen 2. Ten se totiž podle společnosti AMD může chovat tak, že se jádra po pádu do režimu spánku CC6 už neprobudí a zůstanou "viset". To se může stát po 1044 dnech (2,86 roku) spuštění počítače bez restartu. Tato doba se může lišit podle frekvence REFCLK. Jeden z uživatelů Redditu podotknul, že pravděpodobně půjde o dobu 1042,5 dne, kdy by Time Stamp Counter (TSC) v procesoru měl dosáhnout kulatého čísla 0x380000000000000, což dle jeho slov "jistě nebude náhoda".

Řešení problému je docela jednoduché. Buď může administrátor serverů zakázat stav CC6, takže když se do něj procesor nedostane, nevznikne ani problém s tím, že by se z něj nemohl dostat, když v něm není. Druhým řešením je preventivní restart serveru, což ostatně onen uživatel i doporučuje. Podle něj by po 3 letech stejně bylo vhodné nainstalovat všechny dostupné opravy CPU, které by měly zajistit např. lepší bezpečnost. AMD z těchto důvodů ani neplánuje opravu.