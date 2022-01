AMD EPYC Genoa pro SP5 se ukázal

To se tedy týká desktopových i serverových procesorů, přičemž AMD by si mělo snad přichystat i nové Threadrippery, ale to zřejmě budou jen opožděné Zen 3. Jinými slovy, pokud jde o procesory AMD založené na čipletech, nelze očekávat krom Ryzenu 7 5800X3D (a případně jiných) obohaceného o V-Cache žádné novinky až do doby nástupu 5nm Zen 4. AMD totiž sice už má k dispozici a také využívá 6nm proces, ale ten je určen pouze pro nové čipy, což čiplety Zen 3 nejsou a nebudou.

Nyní už ale můžeme pomalu řešit právě Zen 4, a tedy i procesory Ryzen 7000, což pravděpodobně znamená, že generace Ryzen 6000 bude v případě desktopových CPU (ne APU) přeskočena. Nyní už ostatně ani není dost času na to, aby AMD přišlo s celou novou procesorovou generací, když chce Ryzeny 7000 dostat na trh ještě letos.

My se ale chceme podívat na jiný Zen 4, a sice serverový procesor EPYC , respektive jeho vzorek. Jedná se již o procesor pro patici SP5, čili LGA-6096 pro procesory EPYC 7004. Není zcela jisté, že tu jde o zástupce generace Genoa, ale v úvahu už připadá jen Bergamo a ty mají přijít na trh později.

Pod "pokličku" bohužel nevidíme, ale mělo by se tam nacházet až 12 CCD, neboli čipletů, a to stále po osmi jádrech, čili tu máme až 96 jader Zen 4 a očekávanou podporu 12kanálového zapojení pamětí DDR5 s 5200 MT/s a dále až 128 linek PCIe 5.0. Není pak divu, že výsledná CPU mají mít až 400W TDP.

AMD už dříve potvrdilo, že Genoa přijdou na trh letos a že jejich vzorky už nyní proudí k významným zákazníkům firmy, což tato fotografie v podstatě potvrzuje. Zen 4 dle dosavadních informací přitom vypadá velice dobře a důležitý střípek informace včera prozradila sama Lisa Su, dle níž vzorek procesoru Ryzen 7000 už nyní pracuje na taktu 5 GHz napříč všemi jádry, čili jde o tzv. all-core boost. Dnešní Ryzeny 5000 přitom dosahují taktu až 4,9 GHz, ale v jejich případě jde o nejvyšší turbo a na všech jádrech jde spíše o cca 4,4 až 4,6 dle modelu a různých proměnných. Procesory Ryzen 7000 mají přitom před sebou ještě alespoň půl roku vývoje, takže jejich nynější takty vůbec nemusí být konečné.

