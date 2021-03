AMD Epyc "Milan": specifikace a ceny jsou na světě

Nová generace serverových procesorů AMD vychází z mikroarchitektury Zen 3, takže můžeme počítat především s podstatně vyšším výkonem na takt (IPC), který bude také podpořen trošku vyššími takty.

Máme tu sestavu modelů čítajících 8 až 64 jader, mezi nimiž najdeme také procesory s označením P, které jsou určeny pro jednopaticové nasazení. Specifikace byly už v podstatě známy dříve, takže se čekalo jen na jejich potvrzení, podrobnější údaje o taktech a také na ceny.

Pokud se podíváme na nejvýkonnější model, v tomto případě EPYC 7763, pak ten nastoupí za starší EPYC 7742 či spíše vzhledem k 280W TDP za EPYC 7H12. Oproti němu se snížil základní takt, a to o 150 MHz, ale na druhou stranu šel nahoru maximální takt o 200 MHz. Zbylé dva nové 64jádrové procesory dosahují dokonce až 3,675 MHz, ale mají už výrazně nižší základní takty kvůli nižšímu TDP.

Ceny pak pochopitelně vzrostly, což se dalo očekávat jednak s ohledem na vyšší ceny nových procesorů Ryzen a také vzhledem k tomu, že AMD si to může dovolit. Cena modelu EPYC 7H12 by se měla pohybovat kolem 7300 USD, takže nárůst není nijak příkrý. To platí i pro model 7713 s cenovkou 7060 USD, za jehož předchůdce by se dal považovat zmíněný EPYC 7742, který stojí 6950 USD, čili zde jde o ještě menší rozdíl.

Nicméně spodní hranice už je zde 913 USD za EPYC 7313P se 16 jádry, zatímco EPYC 7232P stojí 450 USD, ale také má pouze 8 jader. Takto vybavený nový EPYC je tu sice také, a to v podobě 72F3, ovšem jde o model s 256 MB L3 cache, čili se všemi osmi čiplety, takže cenovka téměř 2500 USD u něj nepřekvapí.

AMD také do nabídky nově přidává 28jádrový EPYC 7453 a 56jádrový EPYC 7663, takže díky nim by bylo možné provést i přímé testy se starými Intely Cascade Lake, které dosahují právě maximálně 28 jader, či případně dvojnásobku ve speciálech se dvěma čipy. Ale na toto srovnání už je trošku pozdě, neboť co nevidět mají nastoupit až 40jádrové Ice Lake-SP.

AMD EPYC "Milan" budou oficiálně představeny i vypuštěny na trh dnes v 15:00.

