AMD i NVIDIA očekávají nedostatek grafických karet v celém prvním čtvrtletí

NVIDIA vypustila své nové GeForce na trh už v září, čili nyní to jsou již čtyři měsíce, co jsou RTX 3080 na trhu. Později přišly modely RTX 3090, RTX 3070, RTX 3060 Ti a v únoru nastoupí RTX 3060. To už je slušný výběr karet, které ale představují nedostatkové zboží.

AMD na tom není o nic lépe, spíše naopak. Nabízí výkonné karty Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT a RX 6800, přičemž očekávané RX 6700 a RX 6700 XT nastoupí spíše až někdy brzy na jaře. A nyní zástupci obou firem, čili Colette Cress i Lisa Su, mluví o tom, že nedostatek karet bude trvat i v průběhu celého prvního čtvrtletí. To bohužel ani není žádné překvapení vzhledem k tomu, že trh opět jednou narušili těžaři kryptoměn.









NVIDIA stále mluví o tom, že kapacita její výroby nedokáže udržet krok s poptávkou, a tak nelze očekávat, že se situace brzy zlepší. Nicméně firma stále pracuje na tom, aby se dodávky zlepšily, což už je v podstatě mantra, kterou jsme v posledních měsících slyšeli už několikrát.

AMD zase potvrdilo, že bude stále oproti původním plánům vyrábět nové Radeony v referenčních verzích, které bude nabízet na vlastních stránkách, a to za doporučené ceny 579, 649 a 999 USD. Co se s ostatními kartami bude dít na volném trhu, to už AMD těžko ovlivní, takže rozhodnutí pokračovat ve výrobě referenčních modelů můžeme brát tak, že AMD chce, aby byly v nabídce alespoň nějaké Radeony za doporučené ceny.

Lisa Su mluvila také o tom, že na cenách karet jakož i jiného hardwaru se podepisují také nová cla, což se týká konkrétně USA, ale vedle toho rovněž zvýšené ceny za převoz zboží a celková složitá situace daná pandemií. Server VideoCardz pak mluví jednoduše o tom, že ani AIB partneři firem AMD a NVIDIA a ani koncoví prodejci nemají zájem prodávat karty za jejich doporučené ceny.

Situace s dostupností grafických karet se tak nezlepšuje, což velice dobře ilustruje právě i to, že NVIDIA neuvedla přesné datum vypuštění nové GeForce RTX 3060. Ta přijde prostě někdy v únoru, přičemž AMD se pro jistotu o žádných nových konkrétních Radeonech nezmínilo vůbec.



