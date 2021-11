AMD i Qualcomm chtějí zběhnout k Samsungu, vadí jim protežování Applu

Jak jsme psali dříve, jde tu o společnosti AMD, Qualcomm a potažmo jiné, kterým má vadit politika firmy TSMC, respektive prostě to, že upřednostňuje potřeby společnosti Apple. Ta je bezesporu jejím aktuálně největším zákazníkem, přičemž o své místo na výsluní tu nově, respektive více než dříve bojuje také Intel, který bude rovněž velice potřebovat kapacity firmy TSMC. Nejdříve to bude 6nm proces pro grafiky Alchemist či Xe obecně a pak i další pokročilejší pro Ponte Vecchio, Meteor Lake či potažmo jiné produkty.

Nyní jde ale spíše o vztah mezi TSMC a Apple, který vadí firmám AMD a Qualcomm a o tomu už nemluví jen Digitimes , ale také tchaj-wanská TTV , dle níž mají právě firmy AMD a Qualcomm už dost toho, jak je Apple u TSMC protežovaný a kvůli tomu se rozhodly přejít k Samsung Foundry a jejímu 3 nm procesu.

Samsung by měl mít svůj 3nm proces připravený už v první polovině příštího roku, ale tehdy půjde spíše ještě o "ranou" verzi 3GAE (Early), přičemž verze 3GAP (Plus) vhodná pro výrobu výkonnějších čipů nastoupí spíše až koncem roku 2023.

To ovšem firmě AMD vůbec nemusí vadit, neboť ta chce až v příštím roce přejít na 5nm proces, což bude s jistotou ještě N5 od TSMC a ten by mohl vydržet alespoň další dva roky, čili až bude AMD připraveno sáhnout po 3nm technologii, tu by Samsung měl mít už dávno k dispozici ve vhodné verzi a snad i s dobrou výtěžností.



Je přitom zřejmé, že Apple nyní skutečně bude potřebovat značné výrobní kapacity, neboť relativně brzy by měl už zcela opustit Intel, jehož čipy bude muset nahradit těmi, které vyrobí právě TSMC a navíc tu dle Nikkei Asia jde třeba také o nové 5G modemy pro iPhony, i když v jejich případě půjde spíše jen o to, že TSMC je nebude vyrábět pro Qualcoom, který by je pak prodal firmě Apple, ale vyrobí je přímo pro ni. Ovšem jak už bylo řečeno, mezi významné zákazníky žádající od TSMC moderní výrobní procesy se nyní navíc tlačí ještě samotný Intel, takže si skutečně lze představit, že AMD a jiné firmy se nyní ocitly v tlačenici, v níž mají vzhledem ke své nižší váze jen malé šance obstát.

