AMD Instinct MI200 dostane 128 GB paměti HBM2e

Instinct MI200, aneb očekávané Radeony s kódovým názvem Aldebaran skládající se ze dvou čipů, tak budou vstupenkou firmy AMD do éry exascale, čili výkonu v řádu 1018 v FP64. Jde tu především o superpočítač Frontier, který by měl být instalován ještě v tomto roce, čili to znamená, že samotné Aldebarany by už relativně brzy měly být k dispozici i se svou architekturou CDNA 2.

AMD tak u sebe odstartuje i éru vícečipových GPU, přičemž jejich pouzdro bude navíc obsahovat i celkem 128 GB v pamětech HBM2e. Čipů v něm tak bude nakonec více, ovšem taková změť, jakou připravil Intel ve svých Ponte Vecchio , to rozhodně nebude. Intel tak v technologiích pouzdření pokročil zatím už dál než AMD, ale teprve se ukáže, zda je lepší 47 čipů v Ponte Vecchio, nebo jen zlomek tohoto počtu v Aldebaranu.

Pokud jde o počet pamětí HBM2e v chystaných GPU MI200, zde nám může napovědět informace o tom, že každý ze dvou čipů tvořících celé GPU Aldebaran má nabídnout po čtyřech UMC (Unified Memory Controller). Každý UMC obsahuje osm paměťových kanálů a každý kanál je napojen na 2 GB v čipech HBM2e. Čili 2 x 4 x 8 x 2 rovná se 128 GB paměti. Jak ale budou uspořádané?

V tom nemáme úplně jasno, nicméně dle THW to vypadá, že ony kanály v GPU odpovídají 128bitovým částem celého 1024bitového rozhraní jednotlivých vrstvených pamětí HBM2e, čili by jich tu měl být maximální počet, což ukazuje na celkem čtyři osmivrstvé paměti napojené celkem přes 4096bitové rozhraní každého čipu, z nichž každý tak bude mít přímo připojenou 64GB část celkové paměti.

A že jde o HBM2e, můžeme počítat s propustností 3,6 Gb/s na pin, kterou nabízí paměti firmy SK Hynix, čili to máme propustnost 1843 GB/s na čip a celkovou pak 3686 GB/s. A to už skutečně vypadá jako průvan dat hodný GPU pro exascale systémy. Otázka je, přes jak výkonné rozhraní a jakým způsobem budou mezi sebou komunikovat oba GPU čipy a jak to bude s přístupem k zrovna té části paměti, která není k danému čipu napojena přímo. Je tak možné, že se tu využije obdoba Infinity Cache známé z aktuálních herních Radeonů.



Ceny souvisejících / podobných produktů: