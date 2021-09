AMD Instinct MI300: čtyři logické čipy CDNA 3?

Aby bylo jasno, čtyři čipy CDNA 3 není samo o sobě nic, co by se dalo jakkoliv zpochybňovat. MI200 s CDNA2 jistojistě mají dva čipy, takže není důvod, proč by jejich počet AMD nemohlo v příští generaci znásobit na čtyři, zvláště když už je zřejmé, že éra úzce propojených vícečipových řešení už je tu příslušné technologie se budou prudce vyvíjet.

Otázka zní spíše tak, zda půjde opravdu právě o čtyři pospojované čipy, které budou tvořit celkový mozek akcelerátorů MI300. Pak by dané GPU mohlo vypadat velice podobně jako základní verze procesoru Intel Sapphire Rapids:

Jenomže AMD nám letos přestavilo také paměť V-Cache, která je určena pro instalaci do do vrchní vrstvy nad logický čip nebo čipy, takže proč by AMD nemohlo využít také tuto novinku a podstatně rozšířit nejvyšší úroveň cache nových akcelerátorů? Počet hlavních čipů by tím v podstatě zůstal zachován, neboť se dá říci, že jeden čiplet s V-Cache je už nedílný celek, ale o to tu spíše nejde.

Takovou konfiguraci by neměly využít až MI300, ale letošní MI200 s CDNA 2 a dvěma GPU čipy v jednom pouzdře. Mluvíme zde konkrétně o údajných GCD, čili grafických čipletech, na nichž má sedět jedno MCD, čili čip s pamětí cache, který v podstatě poslouží i jako vysokorychlostní komunikační můstek, neboť jeho paměť by jednotlivé GCD čiplety mohly sdílet.

O GCD a MCD se mimochodem mluvilo i ve spojení s Navi 31 , což nutně neznamená vícečipové GPU, respektive více GCD. Zatím by mohlo bohatě stačit to, když by AMD mohlo objemnou L3 "Infinity Cache" dostat mimo GPU, a to tak zmenšit. A je otázka, zda by k něčemu takovému vůbec bylo zapotřebí využít pokročilé pouzdření, čili Interposery, TSV, obecně technologie 3D Fabric, apod.

Pak je také zřejmé, co myslí leaker Komachi Ensaka tímto už starším jednoduchým náčrtem, který ukazuje čtyři čiplety GCD, nad jejichž vnitřní růžky zasahuje paměťový MCD. Ale právě toto můžeme zatím považovat jen za spekulace, i když se nyní opět objevuje informace o čtyřech GCD v MI300

Stále také nevíme, jak MI300 označovat, přičemž pokud bude AMD dodržovat posloupnost, pak o MI200 Aldebaran by měl následovat snad Rigel nebo Antares.



