O tom, že by AMD mohlo připravit serverové Zen 4 s až 128 jádry, jsme už slyšeli, ovšem nová APU se Zen 3 vyráběná ještě na 12nm procesu, to je novinka. Použít by se zde tak měl proces 12LP+ společnosti Global Foundries a výsledná APU Monet by měla na trhu nahradit dnešní Athlony generace Dalí.

Dalí jsou Athlony 3000 z loňského roku (a verze PRO z letošního), které jsou určeny pro mobilní počítače a vyráběny jsou ještě 14nm procesem, takže 12nm generace Monet by skutečně mohla nastoupit za ně, a to prý s již čtyřmi fyzickými jádry Zen 3, grafikou RDNA 2 a podporou LPDDR4/X. Stejně jako s APU Dalí se s nimi ale na trhu spíše nesetkáme, neboť takováto APU bývají určena pro nasazení v POI, digitálních kioscích, ATM a podobných zařízeních.

Vedle toho tu ale máme ze zcela jiného soudku generaci Bergamo, čili logicky nové serverové EPYC, neboť pro jejich kódová označení si AMD běžně půjčuje názvy italských měst. Moore’s Law is Dead AdoredTV a pochopitelně i ExecuFix se už předhánějí v tom, kdo vymyslí lepší fotomontáž s vhodným rozmístěním procesorových čipletů. Zřejmě ale nebudou daleko od pravdy, neboť pokud víme, i Zen 4 by měly využít nejspíše stále 8jádrové čiplety a v takovém případě půjde prostě o to je nacpat vedle I/O čipu na stejnou procesorovou destičku.

Informace o 128jádrových Bergamo se Zen 4 ale ještě nebyly potvrzeny ani stran leakerů, takže je v tuto dobu můžeme brát jen jako fámy. A ty říkají, že se tu má stále použít patice SP5, že 96jádrové Genoa využívající vyšší takty se zaměří proti konkurenčním Sapphire Rapids a Bergamo zase proti cloudovým SoC s architekturou ARM. A nejdříve by měly přijít na trh Genoa a po nich Bergamo.

Toto očekávané navyšování počtu čipletů v procesorech AMD už také přirozeně podněcuje lidskou tvořivost stejným způsobem, jaký jsme mohli zaznamenat třeba i v případě iPadů.

Ovšem věc se má tak, že pokud Bergamo v očekávané podobě skutečně přijdou, ani takovéto žertovné obrázky už nebudou daleko od skutečnosti a je otázka, kdy AMD přijde s nějakým lepším způsobem propojení tolika čipů v jednom pouzdře, aby snad nezaspalo.

