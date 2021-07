AMD možná připravuje nové procesory se Zen 2

Jde tu o to, že procesory Zen 3 jsou stejně jako Zen 2 tvořeny 7nm procesem, čili z tohoto pohledu by mohla nabídka nových CPU se Zen 2 vypadat jako nesmysl, neboť Zen 3 mají výrazně vyšší výkon na takt. Takže proč by AMD mělo na trh vysílat nové 7nm procesory, které budou méně výkonné, než by mohly být?

Vyšší výkon architektury Zen 3 samozřejmě není zadarmo a v tomto případě se platí vyšším počtem tranzistorů a i když je čiplet generace Zen 2 zhruba jen o desetinu menší, i to může v celkových počtech hrát důležitou roli. Automaticky lze také počítat s tím, že pokud by nové Zen 2 opravdu přišly, nepůjde o žádné drahé a celkově výkonné kusy, takže co se dozvídáme z USB-IF (via Komachi_Ensaka )?

Zmíněny byly konkrétní modely, a sice Athlon Gold 4100GE, Ryzen 5 4500 a Ryzen 3 4100. Není přitom skutečně jisté, že mají být založeny na jádrech Zen 2, ovšem AMD by opravdu těžko přišlo na trh s novými procesory/APU generace 4000 se Zen 3. A pokud bychom se měli striktně držet označení, pak to vypadá, že možná nepůjde ani o procesory s čipletem a I/O jádrem, ale o nová APU generace 4000, přičemž modely Ryzen 5 4500 a Ryzen 3 4100 by v takovém případě zřejmě měly vadné/deaktivované iGPU.

Athlon Gold 4100GE se může stát přímý nástupce modelu Athlon Gold 3150GE, což je ovšem produkt určený pro OEM zákazníky a vzhledem k označení by měl nabídnout slabší integrované GPU a dle E na konci by to také mělo být úsporné APU s 35W TDP.

Ryzen 5 4500 a Ryzen 3 4100 zase mohou nastoupit za Ryzen 5 3500 a Ryzen 3 3100, přičemž zde může a nemusí jít o OEM procesory nebo snad procesory dostupné pouze na některých trzích (čti v Číně).

Uvidíme tak, zda tyto modely přijdou brzy na trh a pro koho budou určeny.



