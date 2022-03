AMD může v březnu vypustit Ryzen 7 5800X3D, Milan-X i nové Threadrippery

Je zřejmé, že pokud chce AMD vypustit na trh ještě nějaké nové procesory založené na mikroarchitektuře Zen 3, má už nejvyšší čas. Zen 4 už se pomalu chystají zaklepat na dveře a čím více by AMD mělo otálet, tím menší smysl by mělo v takové atmosféře čekání na nové 5nm procesory vypouštět na trh ještě další staré 7nm, byť obohacené o V-Cache.

Server VideoCardz zmiňuje dokonce i údajná konkrétní data (, na která si AMD má chystat vypuštění nových procesorů Ryzen, EPYC a Threadripper na trh. Samozřejmě jde o nezaručené informace a zda je na tom něco pravdy, to poznáme už příští úterý.

V úterý 8. března by totiž AMD mělo konečně vypustit na trh procesory Ryzen Threadripper PRO 5000, které se ovšem prý chystají pouze pro OEM zákazníky. A pokud je to pravda, pak už by se dalo čekat, že tyto procesory se na volném trhu coby samostatné zboží nejspíše už neobjeví. Víme ale, co od nich očekávat, půjde prostě až o 64jádrové Zen 3 a obdobu EPYC generace Milan.

Právě Milan ale dostanou ne následovníky, ale doplněk v podobě EPYC Milan-X , což je již jisté, přičemž jisté není to, zda přijdou skutečně 21. března, jak uvádí zdroj. AMD chce nabídnout 16 až 64jádrové Milan-X, které ale ve všech případech budou mít k dispozici maximálních možných 768 MB L3 cache, čili vždy osm čipletů s V-Cache navrch.



Nakonec tu máme v úterý zmíněný Ryzen 7 5800X3D , o němž se právě psalo, že již opouští brány továrny a už brzy může být vypuštěn na trh. To se nakonec může stát už 14. března, anebo případně 21. března. Případně mohou platit obě data, která by se ale týkala rozdílných věcí, jako konce informačního embarga (tzn. zveřejnění recenzí) a pozdějšího zahájení prodeje.

