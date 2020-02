AMD na Mindfactory drtí Intel, získává 86% tržní podíl

Největší německý prodejce elektroniky, společnost Mindfactory, je tradičním zdrojem ukazujícím např. prodeje procesorů. Obecně dostupná čísla ukazují zajímavý vývoj trhu, kdy je nadále vidět silný zájem o procesory Intel v různých serverech, koncových sestavách nebo noteboocích, to ale vůbec neplatí pro ty, kteří si počítač staví doma a kupují jednotlivé procesory. Tam je tržní zastoupení v podstatě obrácené a naopak je to AMD, které doslova drtí procesory Intelu. Za poslední týden se totiž na Mindfactory prodalo 4185 procesorů AMD, což je o 165 kusů více než minule a stačí to na 86,11% zastoupení na trhu (+0,56 p.b.). Průměrná cena prodaného procesoru činí 212 EUR (pokles o 13 EUR), celkově se prodaly procesory za téměř 888 tisíc EUR.



V případě Intelu tu máme pouhých 675 kusů procesorů (o 5 méně), což stačí na 13,89% tržní podíl. Procesory této značky ale obvykle mají vyšší tržní cenu a její průměr činí přes 291 EUR na procesor (+19 EUR). Celkové příjmy za tyto procesory tak činí téměř 197 tisíc EUR.





Zajímavé jsou i další ukazatele. Bídu Intelu zde ukazuje fakt, že jeho nejprodávanější procesor je až na 13. místě a jde o Intel Core i7-9700K s cca 100 kusy. Prvních 12 příček si drží AMD, přičemž nejlepšími jsou Ryzen 5 3600 (1280 kusů), Ryzen 7 3700X (550 kusů) a Ryzen 7 2700X (430 kusů). Na dalších příčkách jsou před prvním procesoru Intelu ještě modely R3 3200G, R5 2600, R9 3900X, R5 3600X, R5 2600X, R7 3800X, R5 1600, R5 3400G a R3 2200G. Nepříliš odlišná situace je i na Amazonu , kde má AMD prvních 6 příček a Core i7-9700K se zde vyšvihl na lepší 7. příčku. Více prodávané jsou ale procesory AMD Ryzen 5 3600, dále pak modely R5 2600, R7 3700X, R9 3900X, R7 2700X a R3 3200G.

Ceny souvisejících / podobných produktů: