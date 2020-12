AMD na trhu s GPU dle JPR stále mírně roste

Jako obvykle je ale třeba v tomto případě rozlišovat dva hlavní segmenty. Jednak je to celkový (Total PC GPU), kam patří i integrované grafické čipy a pak jde o AIB (Add-in Board), který si zatím mezi sebe dělí AMD a NVIDIA, čili jde o samostatné grafické karty.

Co se týče celkového trhu s grafickými čipy, na něm si NVIDIA v posledním období drží svých 19 procent podílu, na něž se nově dostalo AMD, které za poslední rok uzmulo tři procenta právě Intelu. Dodávky GPU na trh přitom rostly všem těmto firmám, a to NVIDII mezikvartálně o 10,8 %, Intelu o 7,8 % a AMD o 18,7 %.

Není divu, že i celý trh s PC rostl o téměř 10 %, a to jak mezikvartálně, tak meziročně, přičemž trh se samostatnými grafikami mezikvartálně vzrostl přesně o 13,44 %, takže i na těchto číslech je vidět, že zájem skutečně je velký, respektive byl, neboť tato čísla se vůbec netýkají období od října, čili grafik RTX 3070, RTX 3060 Ti a už vůbec ne nových Radeonů.

Druhý graf (pozor, pořadí sloupců je v něm otočeno) pak ukazuje na to, že mezi výrobci AIB karet AMD od loňského roku ztratilo značný podíl, ale jeho situace se začala mírně lepšit, ale o trend zatím nejde. Jedná se o trh, který v minulém roce dosáhl hodnoty 14,8 miliard dolarů a dle JPR se do roku 2023 vyšplhá na více než 20 miliard dolarů. Ostatně do něj vstoupí také Intel, který už dostal na trh první samostatné grafiky od dob solitérní Intel 740, ovšem stále jde jen o nabídku pro OEM v podobě Iris Xe Max. JPR ale informuje, že grafiky dostupné na běžném trhu nám Intel nabídne v průběhu příštího půl roku.

AIB - samostatné grafiky Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020

AMD 27,1% 31,1% 30,8% 22% 23% NVIDIA 72,9% 68,9% 69,2% 78% 77% Intel 0% 0% 0% 0% 0% Celkové počty GPU Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 AMD 16% 19% 17% 18% 19% Intel 65% 63% 67% 64% 62% NVIDIA 19% 18% 16% 19% 19%





Budeme velice zvědaví na to, co se Intelu povede na trh dostat. Sám může zatím litovat toho, že se mu asi už nepovede stihnout aktuální období, v němž jsou nové generace Radeonu a GeForce velice obtížně dostupné, i když je samozřejmě otázka, zda grafiky Intelu jim budou moci vůbec rozumně konkurovat a zda zatím nepůjde přinejlepším o snahu zaútočit na mainstream. Ale uvidíme také, jak se bude vyvíjet těžba kryptoměn na grafikách, neboť tu máme už náznak třetí vlny, která pro zájemce o grafiku pro herní počítač nastupuje v tu nejméně vhodnou dobu. Další vývoj bude záviset především na hodnotě kryptoměn, která určí, zda se těžba na kartách vyplatí, nebo ne.





