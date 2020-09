AMD Navi 21 se 16 GB RAM a Navi 22 s 12 GB RAM

AMD nás oblaží informacemi o nových Radeonech až ke konci října, takže je tu dost prostoru pro spekulace a úniky informací. Ten nejnovější je od známého _rogame , který informuje o Navi 21 se 16 GB videopaměti a Navi 22 se 12 GB.

To tak znamená, že pokud bude mít Navi 21 šířku sběrnice 256 bitů, pak pro Navi 22 je jediná reálná možnost 192 bitů. Tím by se tak Navi 21 zařadilo po boku Radeonů RX 5700 a Navi 22 zase vedle RX 5600 a je velká otázka, jak moc jim může pomoci navýšení propustnosti samotných GDDR6 (využití GDDR6X se neočekává). I kdyby tyto karty využily sebelepší GDDR6, pak by jejich paměťová propustnost oproti první generaci Navi moc nenarostla, a to přinejlepším na 512 GB/s z dřívejších 448 GB/s.

Anebo to všechno bude úplně jinak? Ještě je možné, že AMD využije 512bitové a 384bitové sběrnice, to už tu ostatně dávno bylo, ale v případě Radeonů naposledy před pěti lety, kdy nastoupily Radeony R9 300. A navíc byly paměti GDDRx určeny pouze pro 384bitů a 512bitovou sběrnici měly už první Radeony s HBM, takže pro 512 bitů na GDDRx je třeba jít ještě o generaci nazpět, kde takovouto výbavou disponoval i Radeon R9 290X.

Čili pokud AMD nepřišlo na nějaký téměř až zázračný algoritmus pro kompresi dat, jenž by efektivně zvedl propustnost pamětí, budeme doufat, že nové Navi v případě využití pamětí GDDR6 dostanou do vínku právě až 512bitovou sběrnici. Ostatně pokud se tato věc potvrdí bude to s jejich výkonem rázem vypadat růžověji.

AMD oficiálně představí nové Radeony RX 6000 28. října.



Ceny souvisejících / podobných produktů: